iPad Pro, iMac, Apple TV, AirTags... Ce qu'il faut retenir des annonces d'Apple

publié le 21/04/2021 à 04:58

Apple a tenu une grande conférence de presse ce mardi 20 avril à Cupertino, à son campus californien de l'Apple Park. Pandémie oblige, l'événement n'était pas ouvert au public mais préenregistré et diffusé en streaming. Les annonces se sont succédé à un rythme intense, sans grande surprise, avec une série de nouveaux produits plus ou moins attendus ces dernières semaines.

Apple a profité de l'occasion pour mettre à jour certaines catégories de produits comme l'iPad Pro, désormais boosté par la puce Apple M1 et doté d'un écran Mini-LED, et l'iMac, équipé lui aussi du fameux processeur et décliné dans un format aminci et de nouveaux coloris.

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, les balises AirTags sont enfin une réalité pour retrouver des affaires égarées à l'aide du Bluetooth, d'un vaste réseau d'appareils Apple et d'une application iPhone. Moins attendu : l'Apple TV 4K gagne un nouveau processeur et une nouvelle télécommande aux faux airs d'iPod Nano. Enfin, l'iPhone 12 sera proposé à partir du 30 avril dans un coloris violet inédit.

De nouveaux iMac ultrafins et multicolores

Cinq mois après le lancement des premiers MacBook à puce M1, le nouveau processeur maison d'Apple commence à être étendu à d'autres ordinateurs du groupe. Au tour de l'ordinateur de bureau iMac de profiter des performances décuplées et de l'autonomie renforcée offertes par la puce basée sur la même architecture que celle qui anime les iPhone. Apple promet des calculs 85% plus rapides et des graphiques deux fois meilleurs qu'avec les dernières puces Intel.

L'iMac est équipé de la nouvelle puce M1 et décliné dans plusieurs coloris pop Crédit : AFP

L'adoption du processeur M1 permet aussi à la marque à la pomme de réduire l'épaisseur de l'appareil et les bords de l'écran tout en conservant une image de 24 pouces et en intégrant de meilleurs micros, six haut-parleurs dédiés à la spatialisation du son et une caméra HD 1080p pour les appels en visio. Dans un clin d'oeil aux modèles historiques des années 90, le nouvel iMac est aussi décliné dans de nombreux coloris acidulés allant du jaune au vert en passant par le mauve ou l'orange. Les nouveaux iMac seront disponibles mi-mai à partir de 1.299 euros.

Un nouvel iPad à puce M1

Appelée à équiper tous les ordinateurs d'Apple d'ici à 2022, la puce M1 va aussi profiter aux iPad. Premier modèle à en bénéficier, l'iPad Pro fait un bond en matière de performances brutes et de capacités graphiques avec une configuration allant jusqu'à 2 To de stockage. Mais il reste limité par les possibilités offertes par son système d'exploitation toujours basé sur celui de l'iPhone.

Le nouvel iPad Pro profite des performances décuplées de la puce M1 mais conserve son système d'exploitation mobile Crédit : AFP

En attendant un rapprochement avec l'écosystème du Mac, la principale nouveauté évoquée ce mardi est l'intégration d'un écran Mini-LED. Cette technologie promet des noirs et des contrastes plus convaincants et une meilleure luminosité qu'une dalle LCD tout en maintenant une bonne efficacité énergétique. Le nouvel iPad Pro sera disponible mi-mai à partir de 779 euros.

Une Apple TV 4K avec une nouvelle télécommande

La box TV d'Apple qui permet d'accéder à une multitude de contenus, dont ceux qui sont diffusés en 4K, bénéficie d'un rafraîchissement de printemps. Plus puissante, elle embarque la puce 12 Bionic pour jouer des vidéos HDR et propose une fonctionnalité pour calibrer les couleurs de l'écran à l'aide des capteurs de l'iPhone en collant l'appareil au téléviseur.

Autre annonce de l'#AppleEvent : l'Apple TV 4K gagne une nouvelle télécommande, désormais dotée d'un bouton d'alimentation et d'un pad qui lui donne des faux airs d'iPod nano pic.twitter.com/lbZRCyy2Om — Benjamin Hue (@benjaminhue) April 20, 2021

Réclamée depuis plusieurs années par les fans d'Apple, la télécommande de l'Apple TV évolue aussi avec la disparition de la zone tactile remplacée par une molette directionnelle qui rappelle celle de l'iPod et l'ajout d'un bouton d'alimentation pour allumer et éteindre le poste sans avoir à passer par plusieurs étapes. La nouvelle Apple TV 4K sera lancée à partir de 179 euros le 30 avril.

Une balise connectée pour retrouver les affaires égarées

Après plusieurs mois de rumeurs, Apple lance enfin les AirTags, des balises connectées qui permettent de retrouver les objets physiques égarés grâce à un réseau mondial d'appareils et une application iPhone.



On vous explique leur fonctionnement dans cet article. Les AirTags seront lancés le 30 avril à partir de 35 euros.

Les AirTags sont des balises Bluetooth qui permettent de retrouver facilement ses objets Crédit : Apple