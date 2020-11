Apple lance macOS Big Sur : les principales nouveautés et comment l'installer

publié le 13/11/2020 à 16:18

Le nouveau système d’exploitation pour Mac est disponible. Dans la foulée de la conférence de présentation de ses premiers ordinateurs équipés d'un processeur fabriqué par ses soins, Apple a lancé macOS Big Sur dans la soirée du jeudi 12 novembre.

Annoncée lors de la conférence WWDC en juin dernier, cette mise à jour revêt une importance particulière car elle est celle qui opère la transition des puces Intel vers les puces Apple M1 pour les Mac de dernière génération.

Elle apporte aussi tout un lot de fonctionnalités censées améliorer l'expérience des utilisateurs de Mac actuels en rapprochant leur fonctionnement de celui de l'iPhone, en prélude à l'harmonisation des deux écosystèmes peu à peu initiée par Apple.

La liste des ordinateurs compatibles

Avant de la télécharger, vous devez vérifier que votre machine est éligible. Tous les utilisateurs de Mac ne peuvent pas en profiter. Les produits compatibles sont les suivants :

Ordinateurs compatibles avec macOS Big Sur Crédit : Apple

Comment l'installer

Pour installer la mise à jour, Apple vous conseille de disposer d'au moins 35 Go d’espace libre sur son disque dur, si vous l’installez à partir de macOS Sierra par exemple. Le logiciel n’en occupera qu’une quinzaine sur le disque après. Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant de lancer l’installation. Celle-ci peut s'effectuer en local via Time Machine ou en ligne via iCloud.

Cette étape est nécessaire pour vous prémunir d'une perte de vos fichiers importants au cas où l'installation de macOS venait à planter. Cela peut s'avérer utile : des utilisateurs ont observé des bugs lors des premières installations du fichier hier soir.

Les nouveautés de macOS Big Sur

La principale nouveauté de Big Sur est d'abord la refonte de l'interface et des applications. Apple a repensé le look de son système d'exploitation pour proposer une esthétique plus épurée et lumineuse, sauf à sélectionner le mode sombre disponible depuis Catalina.

L'interface de Big Sur accueille également un centre de contrôle, accessible via la barre de menu à proximité de l'heure, qui permet d'accéder rapidement aux réglages rapides comme sur iPhone (WiFi, Bluetooth, musique, appareils connectés, etc.).

Le centre de notifications bénéficie aussi d'une nouvelle mise en page réunissant alertes et widgets dans un même espace. Les notifications sont désormais dynamiques, comme sur iPhone, et ne s'accumulent pas les unes à la suite des autres.

L'application Messages fonctionne désormais sur Mac comme sur iPhone Crédit : Apple

L'application Messages rapproche son fonctionnement de celle de l'iPhone. Comme sur mobile, on retrouve la possibilité d'épingler des conversations, d'effectuer des réponses à des messages spécifiques, de mentionner le nom d'un participant à une discussion et d'ajouter des images et des Gif.



La mise à jour apporte aussi des changements dans Safari. Le navigateur Internet d'Apple promet des pages Web chargées 50% plus rapidement que Chrome, son concurrent Google. Safari accueille aussi une fonction de traduction automatique compatible avec sept langues.