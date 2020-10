Apple officialise l'iPhone 12 et un iPhone 12 Mini au format compact inédit

publié le 13/10/2020 à 20:12

L'iPhone 12 est officiel. Avec près d'un mois de retard, Apple a fini par présenter ses nouveaux smartphones vedettes, les premiers à être compatibles avec le réseau 5G, ce mardi 13 octobre lors d'une nouvelle keynote 100% virtuelle.

Quatre smartphones composent la gamme cette année, l'iPhone 12 Mini (5,4 pouces), l'iPhone 12 (6,1 pouces), l'iPhone 12 Pro (6,1 pouces) et l'iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces), tous dotés d'un écran OLED et de la nouvelle puce A14 Bionic.

La principale nouveauté se nomme l'iPhone 12 Mini, vendu 809 euros à partir du 23 octobre, un iPhone bien plus compact que les autres modèles de dernière génération avec lesquels il partage tout de même de nombreuses caractéristiques.

Un iPhone dernière génération qui tient dans la main

Doté d'un écran de 5,4 pouces, l'iPhone 12 Mini offre une surface d'affichage bien plus importante que l'iPhone SE (4,7 pouces) grâce à son écran son bordures. Il bénéficie du même design que les iPhone les plus récents avec l'encoche dédiée à Face ID et la navigation par gestes. Il profite aussi d'une dalle de technologie OLED avec des contrastes infinis et un verre qui promet d'être quatre fois plus résistant aux chutes.

Comme les autres iPhone dévoilés ce mardi, il embarque le dernier processeur A14 Bionic développé par Apple qui promet des gains de performance par rapport à l'iPhone 11. La principale inconnue concerne l'efficacité de sa batterie, moins importante que celles des autres modèles pour des raisons d'encombrement.

4 capteurs photo pour les versions Pro

L'iPhone 12 Mini propose la même configuration photo que l'iPhone 12 avec un double module caméra de 12 Mpx qui reprend les fonctions éprouvées de l'iPhone 11 : mode portrait, mode nuit, stabilisation vidéo et ultra grand-angle.

Les deux appareils n'ont pas de téléobjectif, un module réservé aux versions Pro et Pro Max qui bénéficient respectivement d'un zoom optique X2 et X2,5. Ces deux modèles profitent en outre d'un quatrième capteur LiDAR, pour gérer la profondeur et la réalité augmentée.

L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ont quatre capteurs photo au dos Crédit : AFP

Apple a par ailleurs annoncé l'intégration d'un aimant au dos des derniers iPhone pour y fixer des accessoires. Il sera par exemple possible d'y connecter un double chargeur pour recharger l'iPhone et l'Apple Watch en même temps ou d'y fixer un porte-carte.

Prix et disponibilité

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini seront disponibles avec 64 Go, 128 Go et 256 Go à partir de 909 € et de 809 €. L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seront proposés à 1.159 et 1.259 euros avec 128 Go, 256 Go et 512 Go. L'iPhone 11 reste au catalogue d'Apple à 689 euros. En cas de reprise d'un ancien modèle par Apple, le prix de l'iPhone 12 tombe à 649 euros et celui de l'iPhone 12 Mini à 549 euros.