Et toi, t'es dispo quand ? Les fêtes de fin d'année annoncent aussi les casse-tête organisationnels. Alors que les listes des cadeaux se remplissent petit à petit dans la tête des enfants, les festivités s'organisent doucement.

Le moment des retrouvailles en famille a bientôt sonné. Mais si l'on veut poser ses congés et prendre ses billets de train, il faut d'abord passer par une première phase : se mettre d'accord. La date, le repas, le lieu… Les débats peuvent être houleux autour de la table. Alors pour trouver un terrain d'entente entre les envies de votre entourage et les vôtres, voici quelques applications.

De façon générale, ces applications sont conçues pour améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, des applications existent pour tous les besoins et tous les utilisateurs. Nous avons donc sélectionné des applications utiles et simples d'utilisation.

Mission 1 : Trouver une date.

De nombreuses applications proposent gratuitement de créer un calendrier partagé. On peut noter Doodle. Cette application se définit clairement sur son site web : "N’envoie plus jamais d’e-mail pour demander "Quelles sont vos disponibilités ?". Ainsi, la plateforme propose de réunir les "bonnes personnes au bon moment et en seulement deux étapes".

Fonctionnant sur la base de sondages, les personnes conviées n'ont qu'à répondre à un questionnaire en ligne pour choisir la date qui lui convient le mieux. L'utilisation est donc assez simple et gratuite. Sortie en 2015, l'application compte aujourd'hui plus de 1.000.000 téléchargements selon Play Store. Cet outil peut être utilisé tant dans la sphère familiale que dans la sphère professionnelle. Selon les chiffres de Doodle, ce sont plus de 30.000 entreprises dans le monde qui utilisent l'application.

Il existe aussi d'autres applications d'agendas partagés. Comme TimeTree qui cherche à "rassembler le calendrier de salon, le calendrier de travail et le calendrier social dans une paume de main", peut-on lire sur son site. On peut aussi noter Coorganiz ou le plus familiale et polyvalent Family Wall.

Mission 2 : Se partager les courses.

L'application Tricount permet gratuitement de faciliter les remboursements au sein d'un groupe. Les différents membres du groupe pourront ainsi ajouter leurs dépenses. L'application propose ensuite de faire la somme de ce que chacun a payé pour le groupe. Tricount va ensuite effectuer un système de balance entre les différents montants pour révéler qui doit combien à qui.

La liste partagée des différents frais permet donc d'équilibrer les dépenses au sein du groupe. Pour utiliser l'application, il vous suffit d'ouvrir le lien sur votre mobile et de charger les différents comptes dans l'application. Le paiement ne se fait pas directement sur l'application. Il vous faudra donc régler de mains en mains ou passer par une autre application, comme Lydia.

On peut aussi mentionner l'application Listonic qui permet de créer et de gérer une liste de course. Vous pouvez aussi partager cette liste et ajouter les prix et les quantités aux produits saisis. De façon plus épurée et avec la possibilité de s'inspirer de recettes, le même principe de liste de courses partagée se retrouve sur l'application Bring!.

Mission 3 : Trouver des idées de cadeaux.

Le vrai défi d'un noël réussi se cache dans la capacité à choisir de bons cadeaux. Et pour booster sa créativité, il peut être bénéfique de noter les idées de cadeaux. Si vous avez peur de perdre ces précieuses informations, les noter sur une feuille volante n'est pas forcement une bonne solution. Bonne nouvelle, plusieurs applications existent pour noter les intuitions de géni. Parmi celles-ci, il y a Google Keep.



Cette application fonctionne de manière assez simple comme un cahier de brouillon classique. Vous pouvez ainsi créer une "note" sur téléphone ou sur ordinateur rapidement. "Fonctionnelle", c'est sûrement le mot qui revient le plus dans les commentaires laissés sur le site de téléchargement de Google Keep. Selon ce même site, l'application a été téléchargée plus d'1 milliard de fois. Il faut d'abord savoir que tous les internautes qui possèdent un compte Google disposent d'un accès gratuit à Google Keep pour enregistrer des notes colorées au format post-it.



On peut noter aussi Evernote. Ce dernier offre plusieurs modèles de notes et permet d'enregistrer des informations au format texte, image ou note vocale. Microsoft a aussi mis en avant sa solution de prise de notes gratuite. Microsoft OneNote fait ainsi partie de la suite bureautique Office 365. L'idée est toujours sensiblement la même : une interface claire et pratique. De quoi noter furtivement les idées de cadeaux, même en pleine discussion avec la personne concernée.