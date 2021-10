Pénurie de papier : y aura t-il des livres sous le sapin à Noël ?

Manquera-t-on de livres sous le sapin à Noël ? Le monde de l'édition traverse en tout cas une des plus graves crises de son histoire, notamment à cause d'une pénurie de papier. En effet depuis la fin de l'année 2019 et l'année 2020, beaucoup de fabricants se sont tournés vers l'emballage à cause du succès du commerce en ligne, s'ensuit alors une surconsommation de carton d'emballage.

Or après les confinements, l'édition repart à la hausse. Sauf qu'entre temps, le papier est devenu plus cher. Le prix de la tonne de papier augmente de 40%. "On est comme après une guerre", souffle Jean-Paul Maury, directeur du plus grand groupe d'imprimerie en France, le groupe Maury.

À cette crise de la matière première, s'ajoute une crise logistique mondiale avec l'explosion des prix des containers entre l’Asie et l’Europe, un engorgement des ports et des délais de livraisons rallongés. Une situation qui force les éditeurs à s'adapter. "On doit être agile, c'est parfois un peu glaçant", commente Marion Jablonski, directrice d'Albin Michel jeunesse et présidente du groupe jeunesse au syndicat national de l'édition.

Pénurie ou non ?

Cependant pas de pénurie à l'horizon concernant les best-sellers comme le Goncourt. En revanche la réimpression de certains livres pourrait être affectée alerte Claude de Saint-Vincent, patron du groupe Média participations. "C’est le best-seller inattendu qu’on ne pourra pas réimprimer, il faut deux mois pour cela", explique-t-il.

Concernant les prix, ceux-ci ne devraient pas augmenter pour le moment. Quant à la sortie de crise, ce sera sans doute dans plusieurs mois. "Il faut s'adapter, je ne suis pas inquiète, il y aura certainement de quoi continuer à lire à Noël", dit Edwige Pasquier, directrice générale de Gallimard jeunesse. En attendant, les libraires font des stocks énormes pour satisfaire la demande à Noël.