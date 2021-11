Noël 2021 : faut-il craindre une pénurie d'iPhone ?

Y'aura-t-il des iPhone sous le sapin de Noël. La crise sanitaire a entraîné des pénuries de semi-conducteurs, qu'on trouve absolument partout de nos jours. À la fois conducteurs et isolants électriques et invisibles à l'œil nul, ils sont devenus essentiels à l'industrie moderne. On les retrouve dans les téléphones, les consoles de jeu, les frigos ou encore les voitures.



Interviewé lors de l'émission C à vous sur France 5 ce mardi 9 novembre, le PDG d'Apple Tim Cook a prévenu qu'il pourrait y avoir des pénuries d'iPhone pour Noël. "Il y a un risque de pénuries pendant les vacances de Noël, malheureusement. Donc j’invite instamment tous les clients à faire leurs achats le plus tôt possible". Tim Cook n'a pas précisé quels modèles en particulier pourraient être victimes de pénuries mais on imagine que les derniers modèles d'iPhone 13 pourraient être impactés.

De son côté, BFMTV rappelle que fin octobre, Apple avait fait état d'un manque à gagner de six milliards de dollars entre juillet et septembre à cause de "contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu".