Netflix va faire payer le partage de comptes d'ici le mois d'avril

C'est entendu : après la mise en place d'une offre plus abordable avec publicité, Netflix va durcir ses conditions d'utilisation en 2023 pour récupérer des revenus. Dans le viseur du géant du streaming, le partage de mots de passe, une technique interdite mais très populaire parmi ses utilisateurs qui a des répercussions importantes sur son chiffre d'affaires. L'entreprise américaine, qui l'a longtemps tolérée, est aujourd'hui déterminée à l'endiguer pour relancer sa croissance, après avoir notamment perdu un million d'abonnés au premier semestre dernier.

Netflix, qui revendique désormais 230 millions d'abonnés payants à travers le monde, a confirmé dans son dernier rapport financier publié le 19 janvier qu'il allait facturer les utilisateurs qui s'adonnent à cette pratique dans les prochaines semaines. "Le partage de compte généralisé d'aujourd'hui (plus de 100 millions de foyers) compromet notre capacité à long terme à investir dans Netflix et à l'améliorer, ainsi qu'à développer notre activité", écrit la société, qui entend mettre en application la mesure "au cours du premier trimestre 2023", c'est-à-dire avant la fin du mois de mars.

Pour ce faire, Netflix devrait facturer un supplément aux abonnés qui partagent leur compte avec leurs proches. Lors de ses expérimentations menées au Chili, au Costa Rica et au Pérou, la plateforme exigeait une somme comprise entre 2 et 3 dollars en plus de leur abonnement mensuel afin de pouvoir ajouter des sous-comptes à leur profil.

Netflix doit encore préciser les modalités d'application de la mesure qui devrait essentiellement viser le visionnage sur télévision. Pour repérer les comptes partagés, la plateforme s'appuiera sur les données qu'il utilise déjà pour fournir son service à ses abonnés ordinaires, à savoir l'adresse IP et l'identifiant des appareils, mais aussi l'activité du compte. Il n'est pas encore établi sir les smartphones et tablettes, appareils nomades, seront ou non concernés par la mesure.

