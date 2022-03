Netflix va facturer un supplément pour le partage de compte

Le partage de mots de passe est une source de préoccupation de plus en plus prégnante chez Netflix. Cette technique, très populaire à travers le monde, a des répercussions importantes sur le chiffre d'affaires de l'entreprise américaine, qui l'a tolérée pendant longtemps mais est désormais déterminée à l'endiguer alors que sa croissance s'essouffle.

Dans un communiqué publié mercredi 16 mars et rapporté par les médias américains, le géant américain du streaming a annoncé qu'il allait étudier la possibilité de facturer à ses abonnés un supplément pour ceux qui partagent leur compte avec leurs proches. Un programme de test est lancé au Chili, au Costa Rica et au Pérou visant à demander aux utilisateurs de régler une somme comprise entre 2 et 3 dollars en plus de leur abonnement mensuel afin de pouvoir ajouter deux sous-comptes à leur profil.

Ces derniers pourront disposer de leur propre identifiant et mot de passe indépendant pour un tarif plus intéressant qu'un abonnement classique au service. Chaque sous-compte aura des recommandations personnalisées en fonction de son propre historique. S'ils choisissent ensuite de bénéficier de leur propre compte, ces informations seront automatiquement transférées.

Pour faire fonctionner cette nouvelle option, Netflix indique qu'il n'utilisera pas les données de localisation, comme le GPS, mais s'appuiera les données qu'il utilise déjà pour fournir son service à ses abonnés ordinaires, à savoir l'adresse IP et les identifiants des appareils, qui lui permettent déjà de détecter les partages entre utilisateurs qui ne vivent pas au sein du même foyer, une pratique interdite depuis plusieurs mois. Selon une étude menée en 2019, le partage de mots de passe et le piratage coûtent 2 milliards d'euros par an à Netflix.