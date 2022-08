Netflix : ce que l'on sait sur la future offre avec publicité

La future offre low-cost de Netflix se précise. La plateforme de streaming américaine, en proie à une érosion de sa croissance, explore de nouvelles pistes pour dégager des revenus. Outre la volonté de facturer le partage de compte entre utilisateurs, une technique longtemps tolérée qui représente un manque à gagner certain pour l'entreprise, Netflix prépare l'arrivée d'un abonnement avec publicités.

Pour séduire à nouveau les téléspectateurs face à la concurrence redoutable de Disney, Amazon, Hulu, Apple, OCS ou HBO, cette offre plus abordable financée par la pub viendra s'ajouter aux trois formules classiques "Essentiel", "Standard" et "Premium". Selon le New York Times, elle devrait être mise en place d'ici le dernier trimestre de l'année et début 2023. La gestion technologique de la vente d'espaces publicitaires ciblés sera assurée par Microsoft, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué commun.

Cette offre moins chère devrait être moins fournie en films et séries que les formules habituelles. Dans une présentation aux investisseurs relayée par TechCrunch le mois dernier, l'entreprise a annoncé que tout son catalogue ne sera pas compris dans cette offre. Certains contenus sont encore en discussion avec certains studios. Selon le Wall Street Journal, il s'agirait des programmes Sony Pictures, Universal et Warner Bros.

Autre spécificité, certains films et séries du catalogue devraient être exemptés de publicité. À commencer par les programmes dédiés aux enfants, pour lesquels la réglementation américaine encadre très strictement la collecte de données personnelles. Les films originaux produits par Netflix devraient aussi échapper aux réclames durant leur phase de lancement. Enfin, il se pourrait que les utilisateurs de cette nouvelle formule soient privés de certains avantages par rapport aux offres classiques, comme la possibilité de télécharger les contenus pour les regarder hors-connexion.

