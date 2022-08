Netflix : l'offre avec publicité fera l'impasse sur une fonctionnalité très appréciée

Il y a quelques mois, Netflix annonçait l'arrivée de la publicité sur sa plateforme avec un nouveau système d'abonnement qui devrait faire son apparition dès le début de l'année 2023. Ces offres, plus abordables vont néanmoins priver les abonnées de plusieurs avantages.

Selon les informations de Bloomberg dévoilées mercredi 17 août et relayées par nos confrères de BFMTV, les utilisateurs de l'offre avec publicité ne pourront pas télécharger les contenus proposés par la plateforme, pour ensuite en profiter sans connexion internet, comme dans un avion ou dans un train. "L'absence de cette option pourrait inciter les utilisateurs de Netflix à se procurer les versions classiques après avoir été séduits par la version avec publicité", observe Bloomberg.

En analysant le code de l'application Netflix pour iPhone, le développeur Steve Moser a par ailleurs découvert la présence à venir de publicité ciblée. L'homme a ainsi trouvé un texte proposant à l'utilisateur de configurer ses préférences. Un dispositif qui sera géré par Microsoft, qui a signé un partenariat avec la plateforme.

Mi-juillet, le géant du streaming a annoncé avoir perdu 970.000 abonnés entre fin mars et fin juin. Un chiffre en deçà des deux millions auxquels il s'attendait. Entre l'été et le lancement de nouvelles offres, Netflix espère alors se relancer et rassurer les investisseurs.

