Pilotes éblouis par des lasers : un phénomène récurrent, de rares interpellations

Des pilotes de ligne sont aveuglés par des lasers au moment d'atterrir. Au-delà de la dangerosité, c'est la récurrence de ce phénomène qui inquiète les autorités. On relève trois signalements par semaine chez Air France, selon nos informations.

Il est difficile d'interpeller les auteurs. Mais l'un d'eux l'a été ce week-end, à Roissy. Vendredi à 22h30, un pilote ébloui a transmis immédiatement la position du laser aux contrôleurs qui l'ont communiquée aux gendarmes du transport aérien permettant d'interpeller l'homme qui s'amusait à éblouir les avions aux abords de l'aéroport.

Une interpellation rare, rappelle Marie Morellec, commandante de la compagnie de Roissy.

"Cela n'arrive pas tous les jours, c'est compliqué de les localiser. Des fois, ce n'est pas facile pour le pilote de dire exactement s'il se trouve à deux nautiques ou trois. Mais vendredi, il y a eu une bonne coordination entre tous les services."

Jusqu'à cinq ans de prison

Âgé d'une trentaine d'années et interpellé pour la première fois, l'homme écope d'un simple rappel à la loi. Mais la commandante souligne le danger extrême de ces lasers professionnels, interdits à la vente. "Lorsque le pilote est visé par le laser, le cockpit est totalement ébloui. Le pilote ne voit plus rien. Il est obligé de se saisir des lunettes spécifiques et adaptées à ce genre de tir et ça peut avoir des conséquences très graves sur la sécurité des vols."



À Marseille, début août, un éblouissant a écopé de 2.000 d'euros d'amende. La peine peut aller jusqu'à cinq ans de prison.

