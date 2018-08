Neil Armstrong : existe t-il une vie après la Lune ?

publié le 19/05/2018 à 15:00



Neil Armstrong avait six ans quand il a quitté la terre pour la première fois. Observé d'en haut, ces maisons minuscules, ces chevaux lilliputiens dans la campagne américaine...Plus jamais, jura t-il, il ne redescendrait de ce petit avion. Le ciel allait être tout à la fois son royaume et sa prison.



Neil Armstrong est né le 5 août 1930 dans la ferme de son grand-père, dans une bourgade paumée de l'Ohio, Wapakoneta. Dans ce Middlewest agricole où l'on élève des poulets et où l'on regarde pousser le maïs, la vie est paisible.

C'est son père, passionné par les avions, qui lui a offert ce premier vol en avion. Qui l'a traîné dans les meetings de voltige sur l'aéroport de Cleveland. Avec ce père, fonctionnaire, qui déménage au gré des postes attribués par l’administration, Neil Armstrong fait le tour du pays. Enfance nomade... Nouvelles villes, nouvelles maisons, nouvelles écoles, nouveaux amis dont il ne gardera que le souvenir de visages fugitifs.

Neil Armstrong, le premier homme a avoir marché sur la Lune en juillet 1969 Crédit : NASA

Pendant les vacances, Neil Armstrong fréquente les camps scouts avec l'église baptiste. Surdoué de la débrouille au point de devenir le leader de son groupe. Un jour son père l'emmène avec lui à une conférence donnée par une légende du ciel. Charles Lindberg, le premier homme à avoir effectué la traversée New York-Paris sans escale. Le jeune Neil Armstrong est absolument fasciné. Par le récit que l'aviateur fait de son odyssée, où l'homme domine les éléments et reste plus fort que la machine. Où le ciel apparaît comme une nouvelle frontière. Longtemps Armstrong gardera dans sa chambre la photo de Charles Lindbergh. Et il n'aura qu'une obsession : faire comme lui, s'asseoir dans le cockpit d'un avion, le faire décoller et voler le plus loin et le plus longtemps possible...



A 16 ans tout juste, il obtient sa licence d'élève pilote alors que tous les garçons de leur âge préfèrent passer leur permis de conduire...C'est l'époque où l'Amérique, oublie les années grises, retrouve des forces et sa soif de conquête...