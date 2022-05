Méfiez-vous si vous pensez avoir trouvé la bonne affaire sur internet. Avec la flambée des prix, la tentation est grande de traquer les réductions en ligne, les promotions. Le problème, c'est que les arnaqueurs le savent et les fausses annonces explosent, elles ont plus que triplé en un an.

Il y a deux explications. Les cyber-arnaqueurs ont fait de gros progrès et il devient de plus en plus difficile de repérer les faux sites et les fausses annonces. Deuxième raison : le contexte économique, la course au pouvoir d'achat selon Laurent Amar, le créateur de France Vérif. "L'inflation est là, les Français recherchent vraiment des prix, tous les budgets sont vraiment mis sous pression. Forcément, les cyber-escrocs utilisent tous ces hameçons pour attirer toutes leurs victimes sur des sites qui sont des copies conformes d'enseignes connues et réputées", dit-il.

Ces sites clones attirent les consommateurs par des réductions et des prix mirobolants. Les victimes tombent souvent de haut.

