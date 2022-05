Baccalauréat : durée, coefficient, date... Tout savoir sur les premières épreuves qui commencent mercredi

Le bac 2022 commence dès ce mercredi 11 mai pour les élèves de Terminale. Les épreuves de spécialité, nées de la réforme du baccalauréat décidée par le ministre Jean-Michel Blanquer et donc encore jamais organisées, ont été reportées de deux mois, de mars à mai. Ces spécialités sont les deux matières "majeures" choisies par chaque lycéen en Terminale, elles se dérouleront sur 3 jours, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 juin, selon les spécialités choisies.

Pour le baccalauréat général, 12 spécialités sont proposées, relatives aux 12 matières enseignées en première et terminale :

- Histoire géographique, géopolitique et sciences politiques

- Humanités, littérature et philosophie

- Mathématiques

- Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

- Littérature et langue et culture de l'Antiquité

- Numérique et sciences informatiques

- Sciences de la vie et de la Terre

- Sciences de l’ingénieur

- Sciences économiques et sociales

- Physique Chimie

- Arts

- Biologie écologie (dans certains lycées)

Chacune des épreuves dure entre 3 et 4 heures, selon un calendrier consultable sur le site de l'Éducation nationale.

Le calendrier des épreuves de spécialités du bac Crédit : Capture d'écran site de l'Éducation nationale

"Chaque candidat est convoqué sur deux journées (un jour par épreuve) aux deux épreuves correspondantes chacune à une spécialité de sa formation", explique l'Éducation nationale, précisant que "les sujets de spécialité de cette session sont aménagés afin que les candidats puissent disposer d’un choix de questions ou d’exercices". Ces deux épreuves ont chacune un coefficient de 16 et représentent donc 32% de la note finale, qui englobe les épreuves et le contrôle continu.

