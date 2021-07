Bonne nouvelle pour tous les amoureux de l'espace, et en particulier de la Lune. À partir de ce vendredi soir 16 juillet et jusqu'à dimanche, vous pouvez participer à l'opération "On the Moon again".

Pendant tout le week-end, le grand public est invité par des astronomes amateurs à les rejoindre pour observer le satellite de la Terre. Ils mettront à sa disposition leurs télescopes et répondront à toutes les questions. Un marathon lunaire que l'on pourra également suivre sur la chaîne YouTube créée pour l'événement.

"Tout le week-end on sera très proche du premier quartier de la Lune, donc cette phase est parfaite pour faire une balade lunaire. C'est une phase qu'on voit juste après le coucher du Soleil. Comme on voit la moitié de la Lune, à la limite entre la lumière et l'ombre, vous allez voir la Lune en reliefs avec de nombreux cratères d'impacts. Il en existe des dizaines de milliers", explique le planétologue à l'Université Paris Saclay, Sylvain Bouley. "La Lune est à côté de chez nous, c'est vraiment notre banlieue", poursuit-il. "Si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite lunette astronomique de débutant, vous verrez déjà les cratères d'impacts".

