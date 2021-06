Extraterrestres : pas de résultats concluants sur leur existence, selon un rapport américain

Si de nombreux phénomènes demeurent inexpliqués, ils ne sont pas une preuve suffisante pour affirmer l'existence d'extraterrestres. C'est ce qu'a conclu le renseignement américain dans un rapport très attendu publié ce vendredi 25 juin.

Au sujet de dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires, il n'y a "probablement pas une explication unique", indique ce rapport publié par les services du directeur national du renseignement. "Nous n'avons actuellement pas suffisamment d'informations dans nos bases de données pour attribuer ces incidents à des causes spécifiques", ajoute-t-il.

Ce rapport recense des incidents qui se sont produits entre 2004 et 2021. Les renseignements reconnaissent tout de même qu'ils ne peuvent apporter aucune explication à plus de 140 phénomènes. Mais l'ensemble des informations recueillies reste "largement non-concluant", disent-ils. La théorie des extraterrestres n'est donc pas écartée. Sur 144 étudiés, un seul a pu être expliqué. Il s'agissait d'un gros ballon qui se dégonflait.

Ovnis ou menaces venues de l'étranger ?

La plupart de ces phénomènes sont rapportés par des pilotes de l'US Navy. Et au-delà de savoir s'ils sont liés à une vie extraterrestre, l'armée américaine cherche à déterminer si ces phénomènes peuvent être liés à des menaces contre les États-Unis. Sur certaines vidéos, les accélérations des objets filmés par les pilotes et leur capacité à changer de direction sont difficiles à expliquer.

Les services de renseignement américains craignent que la Chine ou la Russie testent des technologies hypersoniques, se déplaçant à 10, voire 20 fois la vitesse du son, et très manœuvrables, selon un des responsables américains cités dans la presse américaine. "Ces phénomènes aériens non identifiés posent des questions sur la sécurité des vols et sur la sécurité nationale des États-Unis", dit le rapport.

Selon Mark Warner, le président de la commission du renseignement du Sénat, le nombre de ces incidents tend à augmenter depuis 2018. "Ce rapport qui n'apporte pas de conclusion claire n'est que le commencement d'efforts destinés à expliquer ce qui cause des risques pour l'aviation dans de nombreuses zones du pays et du monde", a-t-il affirmé dans un communiqué.