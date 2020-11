publié le 03/11/2020 à 14:40

Comme promis par le gouvernement, l'application TousAntiCovid a fait l'objet d'une mise à jour dans la soirée du 2 au 3 novembre. Elle intègre désormais son propre générateur d'attestation dérogatoire de déplacement pour créer au sein de son interface, sans avoir besoin d'une connexion à Internet, un QR code à présenter aux forces de l'ordre pour justifier une sortie durant le confinement. Jusqu'à présent, l'application proposait seulement un lien qui renvoyait vers l'attestation sur le site du gouvernement.

Pour accéder à la fonctionnalité, il faut d'abord mettre à jour l'application sur le Play Store Android ou l'App Store d'Apple puis faire défiler l'interface jusqu'à l'onglet "Attestation de sortie". Il faut ensuite renseigner son identité, son adresse, l'heure, la date et le motif de son déplacement.

Principale nouveauté, l'application propose désormais de garder en mémoire ces informations pour les renseigner automatiquement et gagner du temps lors des prochaines utilisations. Les données sont stockées sur la mémoire du téléphone et ne font l'objet d'aucun traitement par le gouvernement, indique l'éditeur de l'application.

TousAntiCovid conserve par défaut l'historique des attestations générées via l'application pour ne pas avoir à les chercher dans son smartphone. Il est aussi possible de les supprimer après chaque utilisation.

Nous avons contacté le ministère de l'Intérieur pour savoir si les gendarmes et policiers sont habilités à demander à une personne de leur présenter cet historique lors d'un contrôle. En mars dernier, le chef de la mission numérique de la gendarmerie avait affirmé que les forces de l'ordre ne pouvaient pas contrôler si une personne était sortie à plusieurs reprises dans une même journée.

Relancée le 22 octobre avec une dimension plus interactive, l'application de traçage du gouvernement compte plus de 7 millions d'activations au 3 novembre. Le gouvernement espère atteindre les 15 millions de téléchargements d'ici un mois pour mieux contrôler la circulation des virus en avertissant les cas contact potentiels des personnes positives. Un peu plus de 4.000 personnes ont été averties par ce biais depuis son lancement début juin.