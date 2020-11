publié le 02/11/2020 à 16:17

L'attestation dérogatoire de déplacement est de retour dans le quotidien des Français. Nécessaire pour faire des courses, se rendre au travail, emmener son enfant à l'école, rendre visite à une personne vulnérable ou promener un animal, elle doit être remplie pour justifier chaque sortie, sous peine de s'exposer à une amende de 135 euros. Le document peut être imprimé, rédigé sur papier libre ou présenté sur un smartphone. Une opération qui peut vite s'avérer fastidieuse.

Plusieurs méthodes permettent de la générer plus rapidement. Il est d'abord possible d'utiliser la fonctionnalité de remplissage automatique des smartphones, qui évite d'avoir à renseigner ses coordonnées à chaque fois.

Pour activer cette fonction sur iPhone, il faut se rendre dans les réglages de l'application Safari, dans la section "Remplissage automatique" puis cochez "Coordonnées" pour sélectionner votre fiche info pour renseigner votre nom, prénom, adresse, date de naissance et lieu de résidence.

Sur Android, il faut se rendre dans les paramètres de l'application Chrome, puis dans l'onglet ''Adresses et autres" pour ajouter vos informations personnelles à votre fiche contact. Une fois ces opérations effectuées, vous pourrez sélectionner votre profil lorsque vous aurez besoin de remplir une attestation et les cases relatives à vos informations personnelles se rempliront automatiquement. Vous n'aurez ensuite plus qu'à générer le précieux document.

Au prix de solutions un peu plus complexes, il existe aussi des moyens de quasiment automatiser le remplissage de l'attestation. Le site spécialisé iGen explique la marche à suivre sur son site pour créer des raccourcis sur l'iPhone pour générer en un clic vos attestations pour les courses, le travail ou les joggings.

Taper sur le dos de l'iPhone pour générer l'attestation

Avec la dernière version d'iOS, il est aussi possible de créer son attestation en effectuant un double tapotement à l'arrière de son iPhone. Apple a ajouté à iOS 14 une fonctionnalité d'accessibilité qui permet d'associer des actions (appareil photo, capture d'écran, centre de notifications...) à des gestes simples, tels qu'une double ou une triple pression à l'arrière du téléphone. Cette option peut aussi être utilisée pour renvoyer directement vers le lien de l'attestation, comme l'a montré le journaliste Raphaël Grably sur Twitter.

Attestation en 1 seconde.



Fonction « toucher le dos de l’appareil » + Raccourcis + script de complétion automatique de @naholyr pic.twitter.com/RSaaGdwJtM — Raphael Grably (@GrablyR) November 1, 2020

Pour faire simple, il faut d'abord utiliser un script qui permettra de générer automatiquement l'attestation une fois que vous aurez renseigné une première fois vos informations. N'utilisez pas n'importe quel générateur trouvé sur le Web. Le petit programme en question a été conçu par un développeur indépendant et son code est open source, ce qui limite le risque de mauvais usages des données. Il se présente sous la forme d'un lien renvoyant vers une copie de l'attestation officielle.

Il faut copier l'adresse de la page puis ouvrir l'application "Raccourcis" de l'iPhone. Dans celle-ci, il faut "ajouter une action", taper "Chrome" ou "Safari" dans la barre de recherche pour sélectionner "Ouvrir l'URL" puis coller le lien du script évoqué précédemment.

Vous devez ensuite le renommer, "Attestation" par exemple, et vous rendre dans les options d'"Accessibilité" dans les paramètres de l'iPhone. Dans l'onglet "Toucher" puis "Toucher le dos de l'appareil", vous pourrez alors sélectionner le raccourci "Attestation" que vous venez de créer pour l'associer à l'action "Toucher 2 ou 3 fois". Vous pourrez ensuite générer votre attestation en tapant sur le dos de votre iPhone.