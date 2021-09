Keynote Apple : comment suivre la présentation de l'iPhone 13 en direct

C'est le grand rendez-vous de la rentrée pour les fans d'Apple et les technophiles. Le groupe technologique américain organise sa traditionnelle keynote mardi 14 septembre à Cupertino, en Californie, dans son campus Apple Park. L'événement débutera à 19 heures, heure française.

L'essentiel de la conférence devrait être consacré à la présentation de l'iPhone 13 : quatre éditions sont attendues cette année avec un appareil photo amélioré, une puce optimisée et une batterie plus performante. Il sera peut-être aussi question d'une nouvelle Apple Watch, de nouveaux AirPods et des dernières évolutions des logiciels qui animent tous ces produits.

Pandémie oblige, la keynote sera cette année encore proposée sous un format virtuel. Vous pourrez suivre les annonces sur le site officiel d'Apple et sur la chaîne YouTube du groupe. Les nouveaux produits seront aussi à découvrir sur RTL.fr.