iOS 14 : 7 fonctions cachées à connaître pour optimiser votre iPhone

22/09/2020

Comme chaque année, Apple a déployé la mise à jour vers iOS 14 le lendemain de sa keynote de rentrée, le 16 septembre dernier. Cette mise à jour apporte un certain nombre de nouveautés à la plupart des iPhone en circulation. Elle offre une plus grande liberté dans la disposition des widgets, de nouvelles options pour organiser les applications et des outils censés renforcer la sécurité de l'iPhone. Nous avons listé les principaux changements dans cet article.

Apple n'a pas forcément communiqué sur toutes les fonctions ajoutées par son nouveau logiciel lors de ses conférences. Certaines, plus discrètes, sont parfois nichées dans les dédales des réglages du téléphone. Elles peuvent pourtant grandement faciliter son usage au quotidien.

On vous présente sept nouveautés qui nous ont semblé particulièrement utiles dans la vie de tous les jours.

1 - Comment masquer une page d'applications

La bibliothèque d'apps permet de retrouver ses applications rangées par différents thèmes et catégories. Elle est accessible tout à droite de l'écran d'accueil et il faut parfois faire défiler plusieurs pages d'applications pour y accéder.

Pour la trouver plus facilement, il est possible de masquer des pages d'applications. Il faut pour cela réaliser un appui prolongé sur une app pour accéder au mode édition, sélectionner "Modifier la page d'accueil", cliquer sur le sélecteur de pages qui s'affiche sur fond gris en bas de l'écran puis décocher les pages que vous souhaitez masquer.

Si vous ne souhaitez pas les dissimuler, iOS 14 permet aussi de les faire défiler rapidement en effectuant une pression appuyée sur le sélecteur de pages et en faisant glisser son doigt vers la droite.

2 - Comment faire de Gmail votre boîte mail par défaut

Avec iOS 14, Apple donne plus de latitude aux utilisateurs d'iPhone dans le choix des applications qu'ils souhaitent utiliser par défaut pour accéder à leur boîte mail ou à leur navigateur Internet. Le nouvel OS va permettre de remplacer les applications natives d'Apple Mails, Safari et Apple Music par des services concurrents comme Gmail, Outlook, Chrome ou Spotify.

Pour l'instant, il est seulement possible de modifier le client de votre boîte mail et le navigateur Internet. Il faut pour cela télécharger la dernière mise à jour de l'application de Gmail, Outlook, Google Chrome ou Firefox, puis vous rendre dans l'espace qui lui est dédié dans les paramètres ("Paramètres"/"Gmail"). Vous pouvez alors sélectionner l'option "App d'e-mails/du navigateur par défaut".

3 - Comment savoir si une application a accès au micro ou à la caméra

Avec iOS 14, Apple augmente encore un peu plus la sécurité de l'iPhone et de la vie privée de ses utilisateurs. Après le système d'autorisations à usage unique ajouté l'an dernier, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de visualiser lorsque la caméra ou le micro du téléphone sont utilisés par une application.



De la même manière que sur Mac, un voyant lumineux s'affiche désormais pour signaler que le programme est en train d'accéder au microphone (LED orange) ou de l'appareil photo (LED verte). Si cet usage ne vous paraît pas justifié, il suffit d'activer le centre de contrôle où vous pourrez vérifier quelle était l'application en question pour la supprimer le cas échéant.

4 - Comment effectuer des actions avec le dos de votre iPhone

À la manière de certains modèles Android, l'iPhone peut maintenant effectuer certaines actions lorsqu'on tape au dos de l'appareil. Par exemple, réaliser une capture d'écran en tapant une fois ou ouvrir le centre de contrôle avec un double tap.



Cette nouveauté est proposée dans la section "Toucher" des réglages d'accessibilité de l'iPhone. Plusieurs actions vous seront proposées comme la gestion du volume, le retour à l'écran d'accueil, le verrouillage de l'appareil, l'activation de Siri, etc.



Tous les modèles d'iPhone ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité. Seuls ceux qui utilisent le système de reconnaissance faciale Face ID peuvent en profiter pour l'instant.

5 - Comment ajouter une légende à une photo

La nouvelle version d'iOS offre également la possibilité de légender les photos pour les retrouver plus facilement au sein de sa bibliothèque en rentrant le nom d'une personne ou d'un élément contenu dans l'image.



Cette fonctionnalité est accessible lorsque vous faites glisser une photo vers le haut pour afficher les données qui lui sont associées. Un champ de texte peut alors être rempli. Pour rechercher une photo, il faut se rendre dans l'onglet "rechercher" en bas à droite de la page principale de l'application Photos.

6 - Comment masquer des photos

Avec la dernière mise à jour du logiciel de l'iPhone, il est désormais possible de masquer des photos dans sa bibliothèque d'images. Pratique si l'on ne veut pas que des personnes à qui l'on prête son téléphone ne tombent sur des photos intimes.



Dans l'application Photos, il faut pour cela sélectionner les clichés en question, cliquer sur le bouton dédié aux actions puis sélectionner l'option "Masquer". Les images seront alors déplacées de l'album principal vers l'album des photos masquées, lui-même accessible dans "Photos"/"Album"/"Utilitaires".

7 - Comment épingler un contacts dans Messages

La mise à jour réorganise la messagerie de l'iPhone pour permettre aux utilisateurs de mieux s'y retrouver et intégrer quelques fonctionnalités déjà proposées par des services concurrents comme Messenger.



Il est désormais possible d'épingler des contacts en haut de l'écran pour accéder plus rapidement aux conversations comme le fait déjà Messenger. Jusqu'à neuf discussions peuvent ainsi être mises en avant sous la forme de bulles. Il suffit pour cela de faire glisser votre doigt de la droite vers la gauche sur les contacts en question.