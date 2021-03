Incendie d’OVH : quels sont les sites Internet impactés ?

et AFP

publié le 10/03/2021 à 15:11

Un important incendie a réduit en fumée des data centers du groupe français OVH. Selon la préfecture du Bas-Rhin, le feu s'est déclaré vers 3 heures du matin dans un bâtiment de l'entreprise spécialisée dans les serveurs informatiques ce mercredi 10 mars, dans la matinée à Strasbourg. 101 sapeurs-pompiers et 43 véhicules étaient mobilisés.

Toujours selon la préfecture, aucune victime n'a été recensée dans l'incendie. Les pompiers ont fait en sorte d'éviter que le feu, qui s'est propagé dans un bâtiment de quatre étages accueillant des serveurs, ne touche d'autres bâtiments.

Les dommages sont plus conséquents pour le Web français. L'entreprise OVH héberge de nombreux sites internet qui sont indisponibles depuis le début de l'incendie. Sur twitter, les sites internet touchés ont prévenu leurs internautes comme le magazine Le nouveau détective, le club de rugby l'ASM Clermont Auvergne et les sites des villes de Cherbourg (Manche) et de Vichy (Allier).

Parmi les victimes, on recense également des sites de la MAIF, l'application CityScoot, le site du leader de l'UPR François Asselineau ou le kiosque du groupe So Press. Le jeu d'aventure Rust a d'ores et déjà prévenu ses joueurs qu'ils devraient reprendre leurs parties à zéro car les données de l'entreprise ont péri dans l'incendie.



Le site data.gouv a lui aussi été impacté par l'incendie d'OVH. À 8h42 un tweet prévenait : "Notre site est actuellement injoignable suite à un incident chez notre hébergeur". Le problème a été résolu aux alentours de 10h30 selon un nouveau tweet de data.gouv : "L'essentiel du site est de nouveau accessible. Nous travaillons à résoudre les problèmes restants. Merci pour votre patience."

De nombreux services touchés. pic.twitter.com/AlIjVT233A — Samuel Kahn (@centralpilote) March 10, 2021

Notre site est actuellement injoignable suite à un grave incident chez notre hébergeur. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir le service au plus vite. — data.gouv.fr (@datagouvfr) March 10, 2021