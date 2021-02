publié le 07/02/2021 à 08:45

En Isère, le boulanger du village de La Ferrière a tout perdu à cause d'un incendie, qui a ravagé sa maison fin janvier. Mais la solidarité montagnarde s'est mise en place autour de lui et de sa famille. Les 400 habitants du village ont immédiatement organisé une collecte.

Claude est boulanger à La Ferrière depuis 25 ans. Il est encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. "La maison, il n'en reste plus rien. Elle est toute brûlée. Je l'ai vue partir en fumée comme un feu de paille. C'était une horreur." Lui et sa fille ont tout perdu mais les habitants du village se sont mobilisés pour l'aider, en donnant des vêtements, de la vaisselle, des meubles… "On a mis en place une salle pour récupérer tous ces objets, ces dons. On est un village, mais c'est comme si on était une famille", témoigne Sandrine, une habitante de La Ferrière.

Claude et sa famille vont pouvoir s'installer dans un appartement mis à disposition par la mairie. Même dans la vallée, à Allevard, la solidarité joue. Jérôme Pierre a accueilli le boulanger à l'Hôtel de Ville, où des dons, notamment de l'électroménager, ont été stockés. "Ça me touche. Cette solidarité est vraiment surprenante", conclut Claude qui pourra bientôt refaire du pain.

À écouter également dans ce journal

Météo - Alors que le pic de crue n'a pas encore été atteint, la Charente, dont le niveau est monté à 7m58 (du jamais vu depuis 2007), inquiète. À Saintes, des habitants ont dû être évacués et des détenus de la prison ont aussi été déplacés.



Faits divers - À Bordeaux, l'explosion qui a fait un mort et un blessé grave samedi serait due à une fuite de gaz selon les premiers éléments de l'enquête.

Religion - La Française Nathalie Becquart a été nommée sous-secrétaire du Synode des Évêques par le pape François. C'est la première fois qu'une femme accède à ce poste et surtout obtient le droit de vote dans ce cénacle très fermé, a annoncé le Vatican.