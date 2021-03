Ukraine : un incendie dans une unité Covid d'un hôpital fait un mort

et AFP

publié le 28/02/2021 à 02:22

L'explosion s'est produite au premier étage de cet établissement hospitalier de cinq étages situé dans la ville de Tchernivtsi (sud-ouest), ont précisé les services de secours.

"Une conduite d'oxygène a explosé et causé l'incendie", faisant un mort et un blessé, ont-ils indiqué. Vingt personnes ont été évacuées avant l'incendie qui s'est déclaré quinze minutes après l'explosion.

Des images des lieux sinistrés montraient des lits et des chaises calcinés et du linge noirci dispersé sur le sol. Selon le maire de Tchernivtsi Roman Klichuk, l'incendie s'est déclaré dans l'une "des unités où les patients infectés par le coronavirus étaient traités".

Le patient blessé, qui présente de graves brûlures, est en soins intensifs. "Les médecins font ce qu'ils peuvent" pour le sauver, a ajouté le maire. Début février, une jeune médecin et trois patients avaient péri dans un incendie survenu dans le service de réanimation pour malades du Covid-19 d'un hôpital de Zaporijjia, dans le sud-ouest de l'Ukraine. En janvier, un incendie avait fait 16 morts dans une maison de retraite non déclarée à Kharkiv, dans l'est du pays.