publié le 04/03/2021 à 16:41

Au Pays Basque, des écobuages ont mal tourné il y a quelques jours, faisant partir en fumée quelque 800 hectares de végétation autour de la montagne de la Rhune. Plusieurs animaux ont été retrouvés carbonisés, notamment des pottoks (prononcé "potioc"), les petits chevaux basques élevés en liberté. Depuis, une mobilisation a été organisée pour sauver les animaux qui n'arrivent pas à se nourrir.

Des riverains de la montagne ont décidé d'agir pour ne pas rester impuissants devant la tragédie écologique. La faune survivante se retrouve avec tout un habitat et réserves de nourriture détruits. "On a des images aériennes, c'est impressionnant", raconte à RTL Maxime Maréchal, simple amoureux de sa montagne qui a fédéré les bonnes volontés pour amasser et larguer près d'une tonne de nourriture en paramoteur.

"On a fini par lâcher la nourriture avec des filets qui revenaient avec nous au sol, de manière à ne pas créer de pollution", explique-t-il. Des fruits à coque, des croquettes (pour les hérissons) ont entre autres été acheminés. Et même des fruits pourris pour reconstituer la population d'insectes assez rapidement et "réalimenter les hérissons et les oiseaux".

La prochaine étape consistera en la récolte de fonds via une cagnotte en ligne pour replanter un maximum de végétation sur la Rhune, un monument du Pays Basque.