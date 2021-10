Apple officialise enfin les AirPods 3. Lancés fin 2016, les célèbres écouteurs du groupe technologique avaient seulement été mis à jour au printemps 2019 avant d'être déclinés dans une version Pro plus chère avec une technologie de réduction de bruit active. Apple actualise son produit iconique avec de légères optimisations audio et un nouveau design.

La nouvelle version des AirPods de base se rapproche du design des AirPods Pro avec une tige rétrécie et une conception plus proche des modèles intra-auriculaires. Mais ils conservent leur ajustement universel et ne sont pas livrés avec des embouts en silicone.

Les AirPods 3 bénéficient d'une signature sonore améliorée à la faveur de nouveaux capteurs qui détectent les mouvements de tête de l'utilisateur pour créer une expérience adaptative plus immersive. Ils sont aussi compatibles avec le format Spatial Audio Dolby Atmos dans Apple Music. Apple promet un meilleur suivi des conversations lors des appels de groupe sur FaceTime via iOS 15.

En revanche, ils font toujours l'impasse sur la réduction de bruit active, une technologie pourtant en passe de devenir indispensable sur le marché, avec des premiers modèles disponibles à moins de 100 euros aujourd'hui.

Apple a également augmenté la durée de vie de la batterie avec une autonomie annoncée jusqu'à six heures avec une charge complète, contre 5 heures pour les AirPods 2, et 24 heures supplémentaires via l'étui. Cinq minutes de charge permettent de délivrer une heure d'utilisation. Les AirPods 3 sont aussi compatibles avec le réseau Localiser pour pouvoir être détectés facilement sur l'iPhone.

Les AirPods 3 sont disponibles dès à présent sur le catalogue officiel d'Apple au prix de 199 euros. Les AirPods Pro restent affichés à 279 euros.