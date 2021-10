Des mini-frigos Xbox affolent les spéculateurs et atteignent 1.000 euros

Les spéculateurs ont encore frappé. En partenariat avec Micromania, Microsoft a annoncé l'arrivée d'un tout nouveau produit, un mini-frigos à l'image de sa dernière console la Xbox Series X. Les précommandes ont été lancées mardi 19 octobre et, sans surprise, il n'aura fallu qu'une dizaine de minutes pour écouler tous les stocks.

Vendu au prix de 99 euros par Micromania, le mini-frigo atteint ce mercredi des prix records sur les sites de revente en ligne, jusqu'à dépasser le prix de la console dont il est inspiré. Sur eBay, son prix varie généralement entre 200 et 300 euros, ce qui laisse une belle marge aux revendeurs. Mais certains vont jusqu'à revendre l'appareil à plus de 1.000 euros.

Ne vous laissez pas avoir par ces prix, mieux vaut attendre que le produit soit remis en vente par Micromania ou Microsoft. "Bien que les stocks soient limités pour les fêtes, il ne s'agit pas d'un produit en édition limitée. Nous avons plus d'inventaire à venir au début de l'année prochaine et nous continuerons à en produire davantage afin d'augmenter l'offre et les marchés disponibles en 2022", a assuré Aaron Greenberg, chargé du marketing chez Xbox.

Les mini-frigos Xbox atteignent des prix astronomiques à la revente Crédit : Capture d'écran ebay.com