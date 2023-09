Hackers jugés pour chantage à la webcam : comment se protéger de la sextorsion

LA RÈGLE D'OR NUMÉRIQUE - Faux mails et SMS : comment éviter les arnaques ?

Deux pirates au tribunal pour sextorsion. Depuis lundi 25 septembre, deux jeunes Français sont jugés en correctionnelle à Paris pour une affaire de chantage à la webcam hors norme. Les deux hackers sont accusés d'avoir piraté des milliers d'ordinateurs en 2019, puis d'avoir activé leur caméra à distance pour filmer des internautes en train de consulter des sites pornographiques, avant de leur envoyer des mails de chantage menaçant de diffuser les images à leurs contacts s'ils ne versaient pas une rançon en bitcoin. Près de 20 millions de mails auraient été envoyés par les deux jeunes entre l'été 2019 et 2019 et plus de 2.000 plaintes ont été déposées.

À un degré moindre que le hameçonnage ou la fausse convocation par la brigade des mineurs, le chantage à la webcam est l'une des cybermenaces à laquelle les Français sont les plus couramment confrontés ces dernières années. Elle donne lieu chaque année à des milliers de demandes d'assistances auprès de la plateforme gouvernementale Cybermalveillance et à des alertes des autorités. Cette escroquerie repose soit sur un bluff, le pirate assure que la victime a été filmée en train de visionner du porno, car il a pris le contrôle de son PC, soit, plus rarement, sur un véritable piratage, comme dans le cadre de l'affaire jugée actuellement à Paris.

Les autorités recommandent aux personnes confrontées à ce type d'escroquerie de ne pas donner suite aux demandes de rançon. "Et ce, même si vous aviez un doute. En effet, aucune mise à exécution des menaces n’a été démontrée jusqu’à présent et vous alimenteriez donc inutilement ce système criminel", indique le site CyberMalveillance. Il est en reva