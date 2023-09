Phénomène de l'intelligence artificielle, ChatGPT (pour Chat Generative Pre-trained Transformer) s'apprête à évoluer. En effet, le célèbre (et très en vogue) outil conversationnel développé par la firme OpenAI va connaître sa première grande évolution, présentée dans les grandes lignes ce lundi 25 septembre par l'entreprise spécialisée dans le raisonnement artificiel.

Bientôt, il sera possible d'interagir encore davantage avec ChatGPT, mais également de lui faire identifier des images. L'interface qui a rendu populaire l'IA générative (capable de produire du texte, des images et d'autres contenus sur simple demande en langage courant) va ainsi bientôt pouvoir traiter des requêtes contenant des images et aussi discuter oralement avec ses utilisateurs.

Ceux-ci pourront, par exemple, prendre une photo d'un monument et "avoir une conversation avec ChatGPT" sur l'histoire du bâtiment, ou encore montrer au logiciel ce qu'il y a dans leur frigo pour qu'il leur propose une recette, suggère OpenAI dans un communiqué cité par l'Agence France-Presse.

Ces nouvelles fonctionnalités avaient été annoncées en mars dernier seront disponibles dans un futur proche. Les utilisateurs de la version payante du chatbot, ChatGPT Plus, et les organisations clientes du service y auront accès d'ici à la mi-octobre.

Quid du droit à la vie privée et autres problématiques ?

Consciente des conséquences que de tels outils pourraient engendrer entre de mauvaises mains, OpenAI a consacré un pan de son communiqué aux éventualités prises en compte avant leur mise sur le marché : "Les modèles dotés de la vision présentent de nouveaux défis, des hallucinations au fait que des personnes puissent se fonder sur l'interprétation des images par le programme dans des domaines à enjeux élevés", reconnaît l'entreprise.

La start-up assure avoir "testé le modèle" sur des sujets tels que l'extrémisme et les connaissances scientifiques et compte sur les usages dans la vie réelle et les retours des utilisateurs pour s'améliorer. Elle a en outre limité les capacités de ChatGPT à "analyser les personnes", car l'interface "n'est pas toujours précise et ces systèmes doivent respecter la confidentialité des individus".