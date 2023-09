Les Tamagotchi sont de retour en bracelets connectés

Les Tamagotchi, ces petits êtres virtuels qui ont bercé les enfants et les adolescents des années 90 et 2000 sont de retour. Le jeu nippon propose de s'occuper d'un petit personnage : il faut le nourrir, le nettoyer et le divertir.

Un concept simple qui a fait son succès puisque 91 millions d'exemplaires se sont vendus dans le monde. "C'était encore mieux qu'une poupée, parce qu'une poupée c'est certes réel mais inanimé, alors que le Tamagotchi, on pouvait s'en occuper comme si c'était notre bébé. Il pouvait être content, pas content, malade. Il y avait des enjeux", se rappelle une ancienne joueuse.

La nouvelle version colorisée appelée "Tamagotchi Uni" se présente sous la forme d'une montre connectée et possède également une puce wifi pour accéder à un petit métavers. Dans ce TamaVerse, les joueurs peuvent faire se rencontrer leurs petites créatures. Cette nouvelle version est vendue au prix de 79,99 euros.



