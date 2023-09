EA Sports FC 24 : que vaut le successeur de FIFA 23 ?

C'est la référence en matière de simulation de foot, le jeu vidéo FIFA devient cette année EA Sport FC 24 et il sort ce vendredi 29 septembre 2023. Le développeur Electronique Arts (EA) et la Fédération internationale de football association n'ont pas réussi à trouver un accord financier cette année, ce qui met fin à un partenariat qui dure depuis 30 ans.

Pendant cette collaboration, 325 millions de copies ont été écoulées, pour un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars. En France, c'est le bien culturel le plus vendu, devant les livres, les cinémas ou encore la musique.

Benjamin Hue présente les nouveautés d'EA Sport FC 24 : "La grande nouveauté est l’arrivée des joueuses dans le mode 'ultimate team' - c'est à dire créer une équipe en utilisant des joueurs aléatoires. Le nombre de victoires permet de se procurer de nouveaux joueurs pour rendre l'équipe encore plus performante et défier des formations de plus en plus difficiles à déstabiliser. On peut aussi mixer les joueuses et joueurs dans ce mode. L'autre innovation est la création d'un style de jeu 'signature' des plus grands joueurs, par exemple la vitesse de Kylian Mbappé ou le tire en finesse de Karim Benzema".

Il est la voix du jeu depuis FIFA 23, au côté d'Omar da Fonseca, Benjamin da Silva est l'invité spécial de ce Focus. Au micro de Matthias Luguin, il raconte comment se passe la préparation du jeu : "On a 3-4 séances d’enregistrement par semaine, qui dure 3-4 heures, et ça pendant un an. Certaines séances étaient spécifiques en duo, d’autres où on enregistrait chacun notre propre texte. Il faut laisser place à l’improvisation, au naturel et se laisser porter par le match", confie-t-il.

