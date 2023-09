Ligue 1 : pourquoi Canal+ n'est pas candidat à l'appel d'offres des droits TV

Pour la première fois, Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, n'est pas candidat à l'appel d'offres des droits TV du championnat de France de football. La décision est tombée en fin de matinée ce lundi 25 septembre, mais ce n'est pas forcément une surprise, c'est la chronique d'un divorce annoncé. Du côté de la Ligue et de son président, Vincent Labrune, ce retrait de Canal+ est tout sauf une surprise.

Déjà, en juin 2021, Canal+ avait annoncé vouloir se retirer de la Ligue 1. La raison était très simple : la Ligue venait de conclure un accord avec Amazon, qui récupérait 80% des droits de la Ligue 1, dont les dix meilleures affiches pour 250 millions d'euros par saison. Dans le même temps, Canal+ a continué de verser 332 millions d'euros par saison et pour seulement deux matchs par journée, obtenus lors de l'appel d'offres en mai 2018. Canal+ s'est senti déconsidéré, floué, dupé, trompé et dans les couloirs de la chaîne cryptée, on a estimé que la Ligue avait d'ores et déjà choisi son partenaire Amazon.

Deuxième élément, Canal+ peut vivre sans la Ligue 1, avec la Ligue des champions, le championnat anglais, la Formule 1 et aussi le rugby avec le Top 14. Les audiences sont bonnes et les produits sont nombreux, il n'y a pas de nécessité absolue de se placer sur le championnat de France de football. Et puis enfin, au mois d'août, Canal+ a annoncé un accord de distribution avec Dazone (DAZN). La plateforme britannique, surnommée "le Netflix du sport", devrait participer à l'appel d'offres pour les droits de la Ligue 1. Dazone sera en partie distribuée par Canal+, ce qui pourrait donc permettre à la chaîne cryptée de garder un peu de Ligue 1 dans son offre sportive globale.

