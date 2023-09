Moustique tigre : comment lutter contre cet insecte qui prolifère en France

On aurait dû l'appeler plutôt le moustique zèbre, avec ses rayures noires et blanches. Le moustique tigre est désormais présent dans 71 départements. Il est devenu tellement envahissant que des communes ont récemment appelé l'État à l'aide. Elles demandent des opérations de démoustication, mais cela n'est possible que si un cas de maladie tropicale (Dengue, Zika et Chikungunya) est diagnostiqué dans un quartier.

Pour tour savoir sur ce moustique qui ne fait pas de bruit, mais dont les piqures sont douloureuses, Virginie Garin a invité Stéphane Robert, le président de Vigilance moustiques, un site internet qui recense tous les départements français où le moustique est désormais installé. "Il va falloir apprendre à vivre avec, car il ne disparaîtra jamais. Et la meilleure des solutions est la prévention chez les particuliers", explique-t-il.

Pour limiter la propagation de cette espèce, Stéphane Robert énumère les mesures à respecter dans ce nouvel épisode de Focus : "Il faut éliminer les lieux de pontes, là où il y a des retenues d'eau. La démoustication est également possible dans les communes où les maladies sont déclarées, mais on ne peut pas faire ça partout, faute de coût trop élevé. Enfin, on peut traiter les larves avec des produits bio, mais il faut le faire avant la haute saison."



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Chaque mercredi Focus est consacré à des sujets environnement. Enfin, le dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.