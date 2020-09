Comment personnaliser son iPhone avec les widgets et les icônes sous iOS 14

Il est possible de personnaliser son iPhone avec iOS 14

publié le 26/09/2020 à 11:01

C'est l'une des principales nouveautés de la dernière mise à jour du logiciel de l'iPhone. Avec iOS 14, il est possible de personnaliser son iPhone, une coquetterie qui n'était jusqu'ici réservée qu'aux smartphones Android, Apple étant connu pour son environnement fermé.

La mise à jour donne plus de liberté aux utilisateurs dans la gestion de l'écran d'accueil. Les widgets, auparavant cantonnés à l'écran à gauche du menu principal, peuvent désormais être placés un peu partout. Autre nouveauté, la possibilité de modifier l'apparence des icônes, en remplaçant par exemple le F emblématique de Facebook par une miniature de Mark Zuckerberg.

Depuis le déploiement de la mise à jour le 16 septembre, de nombreux utilisateurs se sont emparés de ces nouvelles options et ont partagé leurs créations sur les réseaux sociaux. On vous explique comment faire si vous souhaitez personnaliser le votre.

Comment personnaliser les widgets

Apple permet de choisir des widgets de trois formats différents. Pour en ajouter un sur l'écran d'accueil, il faut rester appuyer sur une zone vide de l'écran pour activer le mode édition. Appuyez sur le bouton "+" en haut à gauche et choisissez le widget que vous souhaitez ajouter.

Apple ne permet pas de personnaliser l'apparence des widgets et tous les widgets ne peuvent pas forcément être placés sur l'écran d'accueil. Pour aller plus loin dans la customisation, il faut passer par une application tierce, Widget Smith, disponible gratuitement sur l'App Store.

Cette application permet de modifier la taille, les informations mais aussi les couleurs, la police et de nombreux éléments des widgets. Une fois sauvegardées vos préférences, vous pourrez retrouver vos créations en suivant le même processus qu'expliqué précédemment.

Comment modifier les icônes

Il est également possible de modifier les icônes des applications au prix de manipulations on ne peut plus fastidieuses pour le coup. Il faut en effet passer par l'application Raccourcis.

Préinstallée sur l'iPhone, cette dernière permet de paramétrer des "scripts", des actions préenregistrées que l'iPhone va effectuer fréquemment. Cela vous permettra par exemple de créer une fausse application Facebook, avec l'icône de votre choix, qui sera chargée d'ouvrir la véritable application Facebook.

Une fois dans l'application, il faut sélectionner le bouton "+" en haut à droite pour créer un nouveau raccourci, puis sur "Ajouter une action", sur "Script" et sur "Ouvrir l'app". Il faut alors choisir l'application à ouvrir, dont vous souhaitez changer l'icône, et appuyer sur "Suivant".

De retour dans le menu des raccourcis, il faut ensuite appuyer à nouveau sur l'action que vous venez de créer, sur le bouton "options" et sélectionner "Sur l'écran d'accueil". Dans le même menu, appuyez sur l'icône du raccourci puis sur "Choisir une photo" pour modifier son apparence. Vous devrez au préalable avoir téléchargé sur votre iPhone les images que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez aussi changer son nom pour la renommer du nom de l'application que vous souhaitez remplacer.

Il faudra répéter ces étapes pour chaque application que vous souhaitez modifier. En plus d'être extrêmement chronophage, ayez à l'esprit que cette astuce ajoute un léger temps de latence à l'ouverture des applications car les applications créées sont d'abord redirigées vers l'application Raccourci avant d'exécuter le script les renvoyant vers le service défini.