publié le 29/10/2020 à 14:58

Le reconfinement signifie le retour des attestations. Dès ce jeudi 29 octobre, minuit, tous les Français devront justifier leurs déplacements, comme lors du premier confinement, à ceci près : désormais, trois types d'attestation sont prévues. Sans elles, la verbalisation s'élève à 135 euros.

La première est celle que nous connaissons déjà tous depuis le premier confinement et pendant le couvre-feu : l'attestation de déplacement dérogatoire, que l'on peut remplir et télécharger directement depuis le site du gouvernement. On y indiquera les motifs de nos sorties, à savoir, ses courses, un rendez-vous médical, une convocation administrative ou judiciaire, une sortie sportive ou encore pour prendre l'air. Elle devrait également être disponible directement sur l'application TousAntiCovid.

Les personnes qui ne pourront pas télétravailler devront également se munir d'une attestation pour déplacement professionnel. Sur le même fonctionnement que lors du premier confinement, cette attestation devra être fournie et signée par l'employeur.

Une troisième attestation pour les trajets scolaires

La nouveauté vient du troisième type d'attestation qui sera dédiée aux trajets scolaires, comme le précise Midi Libre. Les crèches, écoles, collèges, lycées continueront d'accueillir les élèves. On ne sait en revanche pas encore si elles devront être remplies pour chaque trajet, ou si une seule suffira. Le document devrait être demandé à tous les parents qui viendront chercher leur enfant à l'école et à chaque élève qui se rendra seul dans leur établissement.

Le Premier ministre devrait donner plus de détails en fin de journée ce jeudi, vers 18h30, lors d'une conférence de presse.