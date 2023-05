PS5 : ce que l'on sait de la nouvelle console portable et de ses écouteurs sans fil

Près de 20 ans après la mythique Playstation portable (PSP) et plus de 10 ans après le relatif échec de la PlayStation Vita, une nouvelle console portable va voir le jour chez Sony. Nintendo et sa Nintendo Switch, boosté par les franchises Mario, Zelda ou encore Pokémon va donc avoir un nouveau concurrent sur le marché de la console portable ? Pas vraiment... On vous explique tout sur le "Project Q" présenté par Sony ce mercredi 24 mai lors du "PlayStation Showcase".

Rebaptisé PS5 Portable par les fans, ce "Project Q" ne sera pas une console portable indépendante, mais plutôt une console portable pour streamer des jeux PS5. Et c'est là toute la différence. "Plus tard cette année, nous lancerons un appareil dédié qui vous permettra de streamer n’importe quel jeu de votre console PS5 en utilisant PS Remote Play via une connexion Wi-Fi", est-il expliqué dans le trailer diffusé par Playstation. Le Project Q "dispose d'un écran HD de 8 pouces et tous les boutons et fonctionnalités de la manette sans fil Dual Sense".

On retrouve un design que l'on peut aisément comparer à celui de la Nintendo Switch en mode portable, avec son écran central et deux manettes ergonomiques sur les côtés. À titre de comparaison, l'écran de cette "PS5 portable" est un peu plus grand que celui des nouvelles Nintendo Switch Oled (7 pouces). Mais vous l'aurez compris, l'usage lui ne sera pas du tout le même, puisqu'il faudra obligatoirement posséder une PS5 et la laisser en mode repos pour pouvoir jouer à cette console portable, via une connexion Wi-Fi.

Des écouteurs sans fil

Si la révélation de cette nouvelle console fait beaucoup parler, c'est aussi parce que celle-ci remplira une fonction qui est déjà possible via un smartphone ou une tablette, le PS Remote Play. On pourra certainement s'attendre cependant à une expérience de gameplay plus ergonomique. Aucune information n'a été communiquée concernant le prix de ce nouveau produit, ni sa date de sortie exacte qui devrait avoir lieu "d'ici la fin de l'année 2023". Pour accompagner cet appareil de stream, Sony a dévoilé ses tout premiers écouteurs sans fil Playstation, au design blanc et noir, pour "une immersion audio à la Playstation et au PC". Ceux-ci se connecteront par Bluetooth.

