Renault Espace : l'odyssée du premier monospace français, la "voiture à vivre"

publié le 20/08/2020 à 07:30

Pour ce nouvel épisode de Chassé-croisé, Christophe Bourroux vous propose d'attacher vos ceintures pour un voyage dans l'espace, le Renault Espace. La voiture a marqué les années 1980, avec son concept novateur qui a changé notre vie à bord. Le monospace est né à l'époque où la voiture commençait à ne plus être focaliser uniquement sur la vitesse.

En 1984, le constructeur Renault lance les "voitures à vivre". Et c'est l'Espace, voiture révolutionnaire pour l'époque, qui va le mieux symboliser ce slogan. L'idée vient de Matra et de son patron, Philippe Guédon, qui s'inspire des vans américains. Pourtant, au pays des berlines break, il a dû convaincre et frapper à pas mal de portes avant de vendre son concept.

Renault finit par y croire, mais le démarrage est un flop monumental : à peine neuf exemplaires le premier mois. Il faut dire que cette voiture coûte le même prix que le haut de gamme de l'époque, la Renault 25.

>> Chassé-Croisé, une série de sept épisodes sur les voitures mythiques qui ont pour la plupart bercé les trajets de nos vacances et de notre enfance, des 30 glorieuses à nos jours, de la National 7 à l'Autoroute du soleil. Un podcast RTL Originals.