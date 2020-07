Téléphone au volant : une suspension de 6 mois du permis en cas d'infraction

publié le 25/07/2020 à 11:34

Premier cas, vous êtes pris avec votre téléphone à la main sans commettre d'autres infractions : dans ce cas, la sanction ne change pas, 135 euros d'amende et un retrait de trois points sur le permis.



En revanche, si vous commettez une autre infraction en même temps, type excès de vitesse, franchissement d'une ligne blanche ou si vous grillez un feu rouge, vous risquez désormais dans ce cas, un retrait de permis jusqu'à six mois, rappelle la déléguée générale de la prévention routière : "Cela permet de comprendre que le téléphone est un distracteur et que sans ce distracteur, il n'aurait pas commis l'infraction. Regarder votre écran pendant cinq secondes alors que vous rouler à 50 km/h, il y a 70 mètres parcourus par la voiture et pendant lesquels vous n'avez absolument pas analyser les événements."

Donc si vous attendez un appel ou un SMS, ne succombez pas à la tentation de regarder votre portable. Car si téléphoner au volant multiplie déjà le risque d'accidents par trois, envoyer ou lire un message le multiplie par 23.