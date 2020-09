publié le 09/09/2020 à 19:03

Apple a officialisé mardi la date de sa conférence de rentrée qui aura lieu mardi 15 septembre à partir de 19 heures (heure française) et sera totalement virtuelle, comme la WWDC de juin, pour s'adapter aux nouvelles contraintes de la pandémie.

Le groupe informatique américain a toutefois laissé planer le doute sur le contenu de ses annonces. D'après le journaliste américain Mark Gurman, Apple pourrait ne pas dévoiler les nouveaux iPhone 5G à cette occasion. Une première dans l'histoire du groupe.

L'iPhone 12 et ses différentes déclinaisons seraient alors annoncés quelques semaines plus tard, à l'occasion d'un second événement, afin de rapprocher leur présentation de leur lancement qui n'est pas attendu avant le mois d'octobre en raison des difficultés d'approvisionnement liées à la crise sanitaire.

L'Apple Watch Series 6 : un suivi santé plus complet

La conférence de mardi devrait dans tous les cas faire la part belle à l'Apple Watch. Dans son invitation à la presse, Apple met l'accent sur la montre connectée à travers l'indice "Time flies" ("Le temps file"). Les spécialistes s'attendent à voir Apple lancer deux nouvelles versions du produit.

La Series 5, lancée l'automne dernier est sans doute la plus rapide et la plus complète du marché. Elle peut suivre une grande quantité de pratiques sportives, encourager l'activité physique et gérer des dizaines d'applications optimisées pour son écran. Elle est aussi un accessoire médical qui peut mesurer la fréquence cardiaque et détecter les crises d'arythmie.

L'Apple Watch met l'accent sur la santé Crédit : AFP

La Series 6 attendue cet automne devrait corriger son principal défaut, l'autonomie, en intégrant une batterie avec une capacité plus importante et en remplaçant la technologie 3D Touch de l'écran par la fonction Haptic Touch, moins énergivore.

L'Apple Watch pourrait aussi intégrer pour la première fois son propre système de suivi du sommeil. A l'heure actuelle, cette fonction est seulement disponible via des applications extérieures. Comme la dernière montre du français Withings, la nouvelle Apple Watch pourrait aussi disposer d'un capteur pour mesurer le taux d'oxygénation du sang, ce qui pourrait lui permettre de détecter les perturbations respiratoires la nuit, voire l'apnée du sommeil si elle obtient les certifications médicales nécessaires.

Une nouvelle application fitness pourrait être présentée afin de proposer des entraînements personnalisés en plus du simple suivi des activités sportives. Une fonction de contrôle parental pourrait aussi être lancée pour permettre aux parents de laisser leurs enfants utiliser une version allégée de leur montre, avec la possibilité de déterminer à quelles applications ils peuvent accéder et de fixer des limites de temps.

L'iPad Air 4 : une tablette intermédiaire plus moderne

Un an et demi après la sortie de l'iPad Air 3, les spécialistes s'attendent aussi à voir Apple lever le voile sur un quatrième modèle d'iPad Air pour proposer une option intermédiaire plus actuelle entre l'iPad d'entrée de gamme à 389 euros et le premier iPad Pro à 899 euros.

L'iPad Pro a remplacé les prises Lightning par des ports USB-C Crédit : RTL Futur

Comme l'iPad Pro, ce nouvel iPad Air serait doté d'un écran sans bordure, du système d'authentification par empreintes digitales Touch ID et pourrait proposer des ports USB-C à la place des prises Lightning actuelles pour réduire l'écart avec la tablette professionnelle du groupe et harmoniser davantage la gamme.

Des produits moins attendus et les nouveautés d'iOS 14

Délesté de la présentation des nouveaux iPhone, Apple pourrait profiter de la conférence de mardi pour lever le voile sur des produits plus atypiques, comme le casque sans-fil à réduction de bruit AirPods Studio et la version compacte de l'enceinte HomePod, ou encore les fameux traqueurs d'objets AirTags à attacher au porte-clefs pour localiser des produits associés en Bluetooth.



Un chapitre devrait également être consacré à iOS 14 et iPadOS 14, les nouvelles versions des systèmes d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad dont les nouveautés ont déjà été présentées en juin, qui seront très certainement déployés auprès du grand public dans la foulée de la conférence comme les années précédentes.