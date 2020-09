publié le 08/09/2020 à 17:32

Apple va-t-il organiser une keynote de rentrée sans iPhone ? Le groupe informatique américain a donné rendez-vous au public la semaine prochaine pour découvrir ses prochaines annonces lors de sa traditionnelle conférence de rentrée qui aura lieu, en streaming, mardi 15 septembre à partir de 19 heures (heure française). Mais on ignore encore pour l'instant si l'iPhone 12 sera bien présenté à cette occasion.

Contrairement à ce que nous écrivions dans la première version de cet article, il n'est pas encore établi que la conférence de mardi sera principalement dédiée à la présentation de des futurs iPhone, comme le veut la tradition.

Plusieurs journalistes américains parmi les mieux informés de l'actualité d'Apple, comme Mark Gurman de Bloomberg, croient savoir que l'événement fera l'impasse sur le produit phare du groupe pour se concentrer sur l'Apple Watch et les services. Cette hypothèse est renforcée par le slogan "Time flies" ("Le temps passe") qui accompagne l'invitation envoyée à la presse.

L'invitation pour la keynote d'Apple suggère une présenation de l'Apple Watch Crédit : Apple

Comme l'explique le site spécialisé The Verge, Apple repousserait ainsi la présentation de l'iPhone 12 au mois d'octobre. Une keynote dédiée serait organisée dans un second temps pour mieux coller à la commercialisation des premiers iPhone compatibles avec la 5G. Apple a d'ores et déjà indiqué qu'ils ne seraient pas lancés en septembre en raison du retard accumulé du fait de la crise sanitaire. Les dernières rumeurs évoquent un lancement en deux temps courant octobre. Contactée par RTL.fr, la marque n'est pas en mesure de confirmer quand aura lieu leur présentation.

La conférence de mardi mettrait alors à l'honneur la sixième version de l'Apple Watch. La montre connectée devrait gagner une fonctionnalité de mesure de la saturation du sang en oxygène (utile pour détecter les perturbations respiratoires), un suivi amélioré du sommeil ainsi qu'un processeur plus véloce.

Apple devrait aussi présenter une nouvelle version de l'iPad Air. D'autres produits comme la version miniature de l'enceinte HomePod et les traqueurs AirTags pourraient aussi être dévoilés. Et la marque à la pomme devrait profiter de l'événement pour s'attarder sur les nouveautés logicielles d'iOS 14 et iPadOS 14 dont les mises à jour seront lancées après la conférence. Les annonces seront à suivre en direct sur RTL.fr à partir de 19 heures.