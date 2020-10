Instagram vous laisse changer son logo pour son dixième anniversaire

publié le 06/10/2020 à 14:03

Le 6 octobre 2010, quelques mois après la sortie de l'iPhone 4, une nouvelle application au logo en forme d'appareil photo Polaroid débarquait sur l'App Store. Fondée par Kevin Systrom et Mike Krieger, deux diplômés de Stanford, elle capitalisait sur l'un des usages les plus en vogue sur Facebook à l'époque, le partage des photos capturées par les smartphones de plus en plus nombreux dans les poches des gens. Avec la promesse de les embellir grâce à ses filtres vintage, son cadrage instantané et ses outils de retouche.

Le succès fut immédiat. 25.000 personnes avaient téléchargé l'application le jour de son lancement et 10 millions à la fin de l'année 2010. Prisée par les créatifs et les célébrités autant que par les internautes lambdas, elle surfe sur la mode du selfie et suscite dans le monde entier une irrésistible envie de partager son quotidien et de le mettre en scène. Voyages, restaurants, sorties...Tout devient instagrammable. L'application impose son esthétique et devient l'un des prismes majeurs à travers lequel on voit le monde.

L'impact d'Instagram n'échappe pas à Facebook qui pose un milliard de dollars sur la table pour acquérir l'application et ses 30 millions d'utilisateurs en 2012. Huit ans plus tard, l'entreprise est valorisée plus de 100 milliards de dollars, cumule 1 milliard d'utilisateurs quotidiens et constitue le principal moteur de croissance du réseau social, dopé par les 500 millions de stories éphémères qui y sont partagées tous les jours et les placements publicitaires qui s'y multiplient. Une toute puissance qui vaut aujourd'hui à Facebook d'être dans le viseur de l'antitrust américain qui verrait d'un bon œil un démantèlement de son empire.

Pour célébrer son dixième anniversaire, Instagram a dissimulé un "easter egg" dans sa dernière mise à jour, une fonction cachée qui permet de changer le logo de l'application sur iPhone pour utiliser ses icônes originales ou des déclinaisons inédites. Une fois la mise à jour effectuée, il suffit de se rendre dans les paramètres et de faire défiler l'écran vers le haut pour accéder à la dizaine de pictogrammes proposés pour l'occasion, dont son icône historique abandonnée en 2016 au profit d'un appareil photo rose plus épuré. Les logos seront disponibles jusqu'à la fin du mois d'octobre.

#Instagram fête ses 10 ans avec un Easter Egg pour changer le logo de l’application et revenir avec ceux d’avant ! 🥳 pic.twitter.com/6Zd7JXUVI3 — JB - TheiCollection (@TheiCollection) October 6, 2020