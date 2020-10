publié le 05/10/2020 à 17:53

Les contours des consoles de jeux de nouvelle génération se précisent. Microsoft et Sony ont permis à quelques titres de la presse spécialisée de tester la Xbox Series X et la PlayStation 5 à un peu plus d'un mois de leurs lancements, respectivement prévus pour le 10 et le 19 novembre en France.

Les primo-testeurs n'ont pas pu passer au crible toutes les facettes des nouvelles consoles. Chez Microsoft, ils n'ont pu essayer que la fonctionnalité "Quick Resume" et la rétrocompatibilité de certains jeux Xbox One et 360. Du côté de Sony, seuls deux jeux étaient proposés, un prétexte pour apprécier le design, les manettes et les performances de la PS5. Mais les journalistes n'ont pas eu le droit d'évoquer l'interface de la console.

Leurs retours donnent néanmoins une idée de l'expérience globale offerte par ces machines très attendues, avec notamment des temps de chargement des jeux très courts par rapport aux consoles actuelles.

Xbox Series X : "On passe du 56K à la fibre"

Les médias américains qui ont eu la Xbox Series X entre les mains se montrent plutôt enthousiastes. Ils saluent les temps d'allumage et de chargement extrêmement raccourcis de la nouvelle console rendus possibles par l'utilisation d'un disque électronique à mémoire flash. Pour The Verge, passer de la Xbox One X à la Series X revient à passer d'un modem 56K à la fibre. Sur certains titres, le gain est supérieur à une minute.

Comparatif des temps de chargement entre la Xbox One X et la Series X Crédit : The Verge

La presse a également apprécié la fonctionnalité "Quick Resume" qui permet de passer d'un jeu à un autre très rapidement et de reprendre une partie mise en pause sans redémarrer les titres depuis le début à chaque fois. Jusqu'à six parties en cours peuvent ainsi être stockées dans la mémoire de la console et il faut moins de dix secondes pour passer de l'un à l'autre, observe GameSpot.

La PS5, une console enfin silencieuse

Une poignée de journalistes et de vidéastes japonais ont pu essayer la PlayStation 5 en avant-première chez Sony. Deux nouveaux jeux étaient proposés, Godfall et Astro’s PlayRoom, deux titres optimisés pour la console next-gen. Premier enseignement, la PS5 est définitivement une console encombrante. Les journalistes expliquent qu'il faudra libérer de l'espace de part et d'autre de la console pour la poser à la verticale à côté du téléviseur afin qu'elle dissipe parfaitement la chaleur.

Comme pour la Xbox, les testeurs mettent en avant la rapidité des temps de chargement de la console qui utilise elle aussi un disque SSD. Il suffirait d'environ sept secondes pour lancer un jeu et de moins d'une seconde pour faire réapparaître le personnage principal après sa mort.

> 【PS5】国内初公開!『アストロ プレイルーム』実機ゲームプレイ【ASTRO's PLAYROOM】

Selon les constations des journalistes de la chaîne Famitsu, la PS5 est aussi une console très silencieuse. Elle n'aurait rien à voir avec la PlayStation 4, très critiquée pour sa tendance à surchauffer et les bruits de soufflerie produits par ses ventilateurs.



Les retours sont également enthousiastes concernant l'expérience offerte par la nouvelle manette Dualsense, ses gâchettes adaptatives et son système de vibrations adaptées aux actions à l'écran qui permettrait de distinguer lorsqu'on évolue sur une surface métallique ou sur du verre.

> 【PS5】4K画質でPS5の起動シーンをチェック ※本体映像のみ&UI画面なし【PlayStation5】