Apple pourrait lancer un iPhone 12 à 650 dollars

publié le 05/10/2020 à 15:56

L'iPhone 12 sera-t-il plus abordable que son prédécesseur ? Apple doit présenter dans les prochaines semaines la nouvelle génération de son smartphone vedette, la première qui sera compatible avec le nouveau réseau mobile 5G. Une keynote devrait être organisée d'ici la fin du mois d'octobre dans cette perspective.

Soucieux d'embrasser un large spectre tarifaire, Apple pourrait présenter quatre modèles d'iPhone 12 pour l'occasion, dont une version plus abordable qu'à l'accoutumée et plus des versions classiques et des deux versions Pro habituelles.

Selon les informations du site spécialisé GSMArena, cet iPhone d'entrée de gamme serait commercialisé à 649 dollars. Baptisé iPhone 12 Mini, il serait proposé avec une capacité de stockage de 64 Go afin d'inciter les utilisateurs à souscrire à des enveloppes de stockage dans le cloud.

L'iPhone 12 serait quant à lui proposé à partir de 749 dollars en version 64 Go, 799 dollars avec 128 Go et 899 dollars avec 256 Go. Il faudrait compter entre 999 et 1.299 dollars pour l'iPhone 12 Pro et entre 1.099 et 1.399 dollars pour l'iPhone 12 Pro Max, les deux modèles les plus innovants de la gamme.

Si ces prix se confirment, l'iPhone le plus accessible de la nouvelle série serait vendu 50 dollars de moins que l'iPhone 11, qui avait été lancé à 699 dollars en septembre 2019. Il y a cependant peu de chances pour qu'il reste sous la barre des 700 euros en France où le tarif est généralement gonflé d'une centaine d'euros en intégrant les différentes taxes locales. L'an passé, l'iPhone 11 s'est affiché à partir de 809 euros dans l'Hexagone.