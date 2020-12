publié le 23/12/2020 à 08:22

C'est un des cadeaux les plus attendus sous le sapin de Noël : les smartphones 5G. Mais il faut y réfléchir à deux fois avant de souscrire à un abonnement : la CLCV, une association de consommateurs, assigne SFR et Orange pour pratiques commerciales trompeuses concernant leurs nouvelles offres.

"Il faut faire attention, car la 5G commence tout juste à se déployer en France. Au cours du premier semestre 2021, elle ne sera pas disponible dans la plupart des territoires", avertit François Carlier, secrétaire général de la CLCV. "D'autant plus que quand on y souscrit, on va être amené à payer 5 euros plus cher par mois, c'est de l'argent gaspillé, à s'engager inutilement pendant 12 mois et parfois aussi à devoir changer de téléphone. Cela ne sert donc à rien de souscrire à ce type d'offres aujourd'hui", résume-t-il.

Lancée officiellement fin novembre, la 5G devrait être disponible d'ici fin décembre dans 120 communes chez SFR et 160 chez Orange, essentiellement dans des grandes métropoles et leur agglomération.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené près de Saint-Just (Puy-de-Dôme), dans la nuit de mardi à mercredi. Alertés pour des faits de violences conjugales, ils ont tenté de porter secours à une femme réfugiée sur le toit d'une maison en flammes. C'est alors que le forcené leur a tiré dessus. Le GIGN était toujours sur place ce mercredi matin pour tenter de l'interpeller.

Coronavirus - La vaccination va démarrer en France ce dimanche dans deux Ehpad, en région parisienne et en Bourgogne Franche-Comté, et peut-être dans un troisième. Les premiers vaccins Pfizer seront livrés samedi en provenance de Belgique.

Décès - L'acteur Claude Brasseur est mort mardi 22 décembre à 84 ans. Récompensé de deux César, il restera dans les mémoires de plusieurs générations pour ses rôles dans les comédies Un éléphant, ça trompe énormément, La Boum ou encore Camping.