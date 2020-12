Le Galaxy S7 et sa déclinaison Edge s'affichent dans les boutiques des opérateurs à partir du 11 mars

publié le 09/12/2020 à 13:07

Orange numéro un, SFR et Bouygues au coude-à-coude et Free qui rattrape son retard. L'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a publié sa traditionnelle enquête annuelle évaluant la qualité de l'offre Internet mobile des différents opérateurs de l'Hexagone.

Pour réaliser cette étude, l'Arcep a réalisé un million de mesures en 2G, 3G et 4G à travers le pays en testant les services mobiles et les modes de navigation les plus courants comme la consultation de pages Web, la lecture de vidéo, le transfert de données, les SMS et les appels.



Le palmarès 2020 consacre les efforts d'Orange qui remporte la palme du meilleur réseau. L'opérateur historique a amélioré son offre et propose en moyenne un débit descendant moyen (réception) de 74 Mbit/s pour un débit montant (envoi) de 13 Mbit/s en moyenne. Viennent ensuite SFR (47 Mbit/s en débit descendant et 11 Mbit/s en montant), Bouygues (40 Mbit/s - 10 Mbit/s) et Free (33 Mbit/s - 8 Mbit/s).

Globalement, l'Arcep constate que la qualité du service offert par les quatre opérateurs continue de s'améliorer sur l'ensemble du territoire et se félicite des efforts fournis pour densifier leur réseau. Depuis 2016, le débit moyen a plus que doublé dans les zones denses, passant de 30 à 64 Mbit/s. En zones rurales, le gain est encore plus notable, avec un bond de 6 Mbit/s il y a quatre ans à 31 Mbit/s cette année.

Même constat dans les transports, sur les routes et dans les trains, où la couverture des opérateurs s'améliore d'une manière générale. Les résultats précis de cette étude sont à retrouver sur le site de l'Arcep et sur le site MonReseauMobile.fr sous la forme d'une carte interactive.