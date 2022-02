450.000 dollars pour voyager dans l'espace avec Virgin Galactic

450.000 dollars pour passer quelques minutes aux portes de l'espace. La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a ouvert au grand public la vente des billets de ses prochains vols suborbitaux qui devraient être organisés en fin d'année 2022.

Le nombre de places est limité. L'entreprise fondée par le milliardaire Richard Branson avait annoncé l'objectif de vente d'un millier de billets. La plupart ont déjà trouvé preneur en la personne des clients préenregistrés sur une liste d'attente. Ces derniers avaient pu profiter d'un prix unitaire moindre compris entre 200.000 et 250.000 dollars. Quelque 300 places resteraient à pourvoir.

Les personnes intéressées ont la possibilité de s'inscrire sur le site de Virgin Galactic moyennant le versement d'un acompte de 150.000 dollars.

Un voyage de quelques minutes à la frontière de l'espace

L'expérience consiste en un voyage de 90 minutes au total qui comprend la durée de l'ascension avec une accélération à vitesse Mach-3, quelques minutes en apesanteur à 80 kilomètres d'altitude pour admirer les courbes de la Terre vue d'en haut, puis la redescente en planant. Le départ doit avoir lieu depuis la base spatiale Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique. Plusieurs jours d'entraînement sont prévus au préalable.

Début juillet, le Britannique Richard Branson avait atteint les portes de l'espace lors d'un vol transportant également trois autres employés de la compagnie. Quelques jours après, le milliardaire Jeff Bezos lui avait répondu en franchissant pour sa part l'ultime frontière à bord d'une fusée de sa propre compagnie, Blue Origin. De son côté, l'entreprise spatiale d'Elon Musk SpaceX a lancé sa première mission privée cet automne en faisant voler dans l'espace quatre astronautes néophytes sans aucun professionnel à bord.

Les prix des billets pour voyager à bord des vaisseaux de SpaceX et Blue Origin sont sans commune mesure avec les tarifs proposés par Virgin Galactic. Pour l'heure, ces deux compagnies facturent leurs vols plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais à l'inverse de Virgin Galactic, leurs capsules vont au-delà de la ligne de Kàrman qui définit la limite entre l'atmosphère terrestre à plus de 100 km d'altitude. Leurs missions sont également prévues pour s'étirer sur plusieurs jours et non pas seulement quelques minutes.