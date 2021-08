Espace : Virgin Galactic remet en vente des billets, à 450.000 dollars par siège

L'avion spatial Virgin Galactic SpaceShipTwo Unity et le vaisseau-mère se séparent alors qu'ils volent bien au-dessus de Spaceport America

L'entreprise fondée par le milliardaire Richard Branson, qui a lui-même embarqué à bord d'un vol test en juillet, avait déjà vendu entre 2005 et 2014 quelque 600 billets. Payés à l'époque entre 200.000 et 250.000 dollars, la société de tourisme spatial avait prévenu que les prochains tickets seraient plus chers. Virgin Galactic, qui propose à de futurs clients un voyage de quelques minutes dans l'espace, a annoncé jeudi remettre en vente des billets, pour un prix démarrant à 450.000 dollars.

Trois options seront ainsi proposées : réserver un seul siège, un lot de plusieurs sièges pour des couples, des amis ou les membres d'une famille, ou enfin l'achat de tous les sièges du vaisseau. Ce dernier a été conçu pour accueillir, en plus des deux pilotes, jusqu'à six passagers, mais le modèle utilisé pour le moment n'en transporte que quatre. "Les prix pour ces offres démarreront à 450.000 dollars par siège", a déclaré Virgin Galactic dans un communiqué publié à l'occasion de ses résultats trimestriels.

"Les ventes seront initialement ouvertes à la liste de ceux s'étant manifestés très tôt", a précisé la société. Ces personnes déjà sur liste d'attente "auront la priorité" pour acheter leur billet. Une nouvelle liste d'attente sera "bientôt" ouverte et disponible sur le site de l'entreprise, a par ailleurs promis Michael Colglazier, le PDG de Virgin Galactic, lors d'une conférence téléphonique.

Un nouveau vol d'essai prévu fin septembre

Virgin Galactic utilise un énorme avion porteur (VMS Eve), qui décolle d'une piste classique, puis largue en altitude un vaisseau (VSS Unity) ressemblant à un gros jet privé. Celui-ci allume son moteur jusqu'à dépasser les 80 kilomètres d'altitude, puis redescend en planant. Les passagers peuvent se détacher et expérimenter quelques minutes en apesanteur.

Le patron de l'entreprise a également détaillé le calendrier des futurs vols : un nouveau vol d'essai, se concentrant sur l'offre de recherche scientifique, est prévu fin septembre, avec l'Italian Air Force. Après une période "d'améliorations" sur l'avion porteur, un autre vol sera prévu avec un équipage complet. Enfin, le premier vol commercial d'astronautes privés doit avoir lieu "à la fin du troisième trimestre" 2022, a précisé Michael Colglazier.

Jusqu'ici, le début des opérations commerciales régulières avait été annoncé pour début 2022. Le 11 juillet dernier, Richard Branson a atteint l'espace lors d'un vol transportant également trois autres employés de la compagnie, depuis la base de Spaceport America, dans le désert du Nouveau-Mexique.

"Notre objectif de long terme est d'offrir une cadence de vols spatiaux quasiment quotidienne, et pas seulement depuis le Nouveau-Mexique, mais de plusieurs endroits dans le monde", a déclaré Doug Ahrens, le directeur financier de Virgin Galactic. L'entreprise vise à terme 400 vols par an et par base spatiale.