Variole du singe : comment se faire tester ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché samedi son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe, qui a frappé près de 17.000 personnes dans 74 pays, a annoncé son directeur général. Au 19 juillet, 1.453 cas confirmés ont été recensés en France selon Santé publique France. Alors, comment se faire tester ?

Pour rappel, la variole du singe se manifeste généralement par de la fièvre, des douleurs musculaires ou des ganglions lymphatiques enflés. Surtout, le monkeypox peut provoquer des éruptions cutanées caractéristiques sur le visage avant de se développer sur le corps. Des cloques qui évoluent ensuite en pustules. Des symptômes qui disparaîtraient dans un délai de 14 à 21 jours.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Haute autorité de Santé demande le remboursement des tests pour détecter l'infection par le virus Monkeypox. Elle rappelle une chose importante, contrairement à la Covid-19, "le diagnostic d'infection par le virus Monkeypox repose en première intention sur l'examen clinique et l'interrogatoire du patient".

Le test TAAN de confirmation

Ce n'est qu'après cet examen clinique par un médecin, si besoin de confirmer ou non un "cas suspect", que le test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) intervient. Il "n’a de sens que dans un contexte de confirmation et n'est pas utile en l'absence de symptômes", précise la HAS dans son avis. Ce test TAAN s'effectue en laboratoire par ordre de priorité comme détaillé par l'HAS : prélèvements muqueux, prélèvements cutanés, prélèvements de la sphère oropharyngée.

La HAS souligne enfin la nécessité de rendre les résultats de ces tests le plus rapidement possible, puisqu'ils impactent notamment le maintien ou la levée de l'isolement. La variole du singe est une maladie à déclaration obligatoire. Dès lors qu'un cas est identifié, les médecins doivent avertir les autorités de santé. Les personnes positives doivent s'isoler au moins 3 semaines.

La maladie étant majoritairement bénigne, elle guérit le plus souvent spontanément au bout de 2 à 3 semaines.

