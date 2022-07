Vaccination de la variole du singe : "Il m’ont dit qu’il n’y avait aucun protocole", confie Cédric sur RTL

Crédit : Romain Doucelin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La variole du singe continue d'inquiéter les autorités sanitaires : plus de 1.500 cas confirmés en France, un chiffre qui ne cesse d'augmenter chaque jour. Le gouvernement a donc recommandé la vaccination des publics jugés les plus fragiles depuis 10 jours, notamment les couples homosexuels et multipartenaires. Mais aucun rendez-vous n'est disponible.

"J’ai appelé le CHU de Montpellier directement, qui m’a renvoyé vers le centre des maladies infectieuses et tropicales. Il m’ont dit qu’il n’y avait aucun protocole", explique Cédric, habitant montpelliérain de 49 ans. "J’ai compris qu’il n’y aurait pas de vaccin possible tout de suite. Il n'y a aucune information donnée, ma pharmacienne ne savait même pas ce qu’était la variole du singe, j’ai dû lui expliquer, c’est aberrant", déplore-t-il.

"Je suis de 1973, une époque où des gens mourraient encore du sida, la situation actuelle me rappelle cette époque. Le fait que ce problème soit principalement lié à la population gay fait qu’on met ça un peu sous silence", regrette-t-il.

