Troubles respiratoires, étouffements : quand la piste de l'anxiété brouille le diagnostic

Médecin généraliste retraité, Bruno Ferrieu a suivi une foule de patient dans sa carrière et une histoire en particulier lui laisse un goût amer. Il raconte cette histoire dans un nouvel épisode du podcast Symptômes, dans lequel des médecins racontent le cas qui les a le plus marqués dans leur carrière.

Un matin, alors que Bruno Ferrieu ouvre son cabinet, le téléphone sonne : au bout du fil, une femme explique ne plus pouvoir respirer. Aussitôt, le médecin se rend au domicile de la malade. "C'est une dame qui avait 60 ans, je la vois assise dans son lit, épuisée", se souvient le docteur. En revanche, la crise de la patiente est passée. Pour Bruno Ferrieu, difficile de l'examiner après coup. Plus énigmatique encore : il ne constate aucun signe clinique inquiétant lors de l'auscultation.

Le médecin pense néanmoins à quelques pistes. "J'ai pensé qu'elle faisait peut être un asthme matinal (…) Alors je lui prescris de la ventoline et je lui dis, 'lorsque vous aurez une crise, respirez une bouffée'." Le médecin repart alors à son cabinet, dans l'espoir que le traitement fasse effet. Et pourtant…

"Elle n'appelle pas les jours qui suivent, mais certains matins, elle appelle à nouveau, et ça recommence. Alors je me précipite chez elle dans les limites de mes possibilités", explique Bruno Ferrieu. Comme la première fois, la patiente se trouve dans une extrême fatigue, mais de nouveau : la crise est passée. Le docteur est perplexe : la Ventoline ne fait aucun effet. Et les auscultations ne révèlent toujours rien d'alarmant.

Les crises de cette femme se répètent, encore et encore. Le médecin ne peut laisser sa patiente dans l'attente que cela se reproduise chaque semaine. Pourrait-il s'agir d'un problème cardiologique ? Bruno Ferrieu décide de le vérifier, sans grand succès. "Le cardiologue l'a bien examinée avec des électrocardiogrammes, des échocardiographies. Et il m'a répondu qu'il n'y avait pas de cause cardiologique à ce trouble du matin", poursuit le docteur.

Bredouille, le médecin décide d'explorer une nouvelle piste : les poumons. "Le pneumologue l'a bien examinée (...) On n'a rien trouvé", ajoute-t-il. Le tableau clinique est vide. Comment expliquer des crises si puissantes, et en même temps, l'absence totale de symptômes une fois ces crises d'étouffements terminées ? Le médecin se questionne : et si l'anxiété pouvait être la cause de tous ces maux ?