Douleurs au ventre : quand le hasard d'une rencontre permet d'éviter le pire

En 2009, Flore-Anne Lecoq fait ses premiers pas en tant qu'externe à l'hôpital Lariboisière de Paris. Alors qu'elle s'apprête à prendre sa garde, une femme allongée sur un brancard, l'interpelle. "Elle me demande : Lei italiana ? (traduction en français : êtes-vous italienne ?). Je suis forcément très surprise parce que je ne vois pas pourquoi elle demande ça à la première personne qui passe", se souvient la chirurgienne dans le nouvel épisode de Symptômes.

Au milieu des couloirs, l'inconnue se plaint de douleurs intenses au ventre, dans une langue que personne ne semble comprendre. Justement, Flore-Anne parle italien. Au loin, une infirmière s'approche. "Elle me dit : attends, tu parles l'italien ? Ne bouge pas, je vais chercher le médecin senior", raconte Flore-Anne Lecoq.

L'infirmière repart au pas de course et Florence Lecoq comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal. En tant qu'étudiante en 5e année de médecine, il est d'usage pour les stagiaires de se sentir interchangeables, ce qui rend difficile pour les jeunes apprenants d'attirer l’attention des médecins. Mais là, c'est différent. Flore-Anne va pouvoir concrètement aider grâce à sa maîtrise de l'italien en attendant l'arrivée du médecin.



À écouter 44. Quand le hasard d'une rencontre sauve la vie d'une patiente 00:26:12

Elle continue donc de discuter avec la patiente pour récolter un maximum d'informations qui seront utiles pour sa prise en charge. "Elle me disait qu'elle voulait rentrer chez elle en Italie et se demandait pourquoi les médecins ne lui avait pas encore donné quelque chose pour calmer sa douleur. Elle était là pour un week-end à Paris avec son copain. Avant de m'interpeller, elle s'apprêtait à sortir contre avis médical et à signer une décharge", précise l'invitée du podcast.

Contre toute attente, Flore-Anne devient l'interprète entre la patiente et les médecins chargés du dossier. Une aubaine pour la jeune étudiante qui se sent pour la première fois utile, mais l'enjeu n'est pas simple. La situation est complexe. Ça fait plusieurs heures qu'un dialogue de sourds s'est installé entre le médecin et cette patiente. La jeune femme n'a qu'une envie : qu'on lui donne de puissants antidouleurs et qu'elle puisse prendre son avion qui la ramènera en Italie.

De son côté, le médecin est formel. Ces douleurs et l'examen clinique de son ventre laissent penser qu'elle a peut-être quelque chose de grave. Tout repose donc sur les épaules de Flore-Anne pour convaincre cette jeune femme de rester pour se faire soigner en France...



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info